Janko Popović Volarić izašao je sa sinom Davidom u noćni izlazak.

Janko Popović Volarić ima već velikog sina. Naime, njegov David ima već dvadeset godina pa tako naš glumac i njegov sin sada već mogu skupa i izlaziti u noćni život.

Upravo je tako bilo prošle subote kada je tata sina odveo na koncert Damira Urbana u Tvornicu.

"Sin me već debelo prerastao, pa je bilo vrijeme da odemo zajedno na Urbana", napisao je glumac na Instagramu, a onda su uslijedili komentari: ''A di je sin, vidi se samo brat?'', "Izgledate kao braća, a ne sin i ćaća", ''Jao, prezgodni tata i sin'', ''Pa on ima i sina'', ''Kaj si dobio djecu s deset godina''… Samo su neki od komentara zbunjenih pratitelja koji očito nisu bili upućeni u to da Janko ima sina.

Tako je neke zbunio jer nisu znali previše o privatnom životu slavnog glumca, a neke jer naprosto izgleda toliko mladoliko da je teško razaznati radi li se o sinu ili možda ipak prijatelju.

Janko je otac postao s 18 godina i na tu svoju ulogu je iznimno ponosan.