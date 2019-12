Jane Fonda tri se puta udavala, karijera joj je nailazila na prepreke zbog političkog aktivizma, no najviše ju je pogodila tragična smrt majke.

Legendarna američka glumica, spisateljica, guruica fitnessa te politička aktivistica Jane Fonda danas slavi 82 godine.

Riječ je o dobitnici dva Oscara kojoj je karijera u nekim trenucima patila zbog njezinog političkog aktivizma koji je počeo nakon što je snimljena na prosvjedu protiv Vijetnamskog rata.

Njezino sudjelovanje na tom prosvjedu izazvalo je brojne kontroverze, a glumicu su često optuživali da je antipatriot, odnosno da mrzi sve američko, pa je sada puno jasnije zašto joj je karijera ponekada nailazila na barijere.

Unatoč tome, Jane je nastavila podržavati brojne prosvjede, a udavala se čak tri puta. S prvim suprugom, francuskim filmašem Rogerom Vadimom, vjenčala se 1965. godine, a tri godine kasnije dobili su kćer Vanessu. Par se službeno razveo 1973. godine, a svega 3 dana nakon toga, plavokosa glumica već je bila u novom braku.

Njezin drugi suprug bio je aktivist Tom Hayden s kojim se vjenčala u svom domu, a iste godine par je dobio sina Troya. 1982. godine neslužbeno su posvojili afričko-američku tinejdžericu Mary Luanu, no ni taj brak nije potrajao predugo. Već 1990. godine par je predao papire za razvod.

Iako se često kaže "treća sreća", za Fondu nije bio sretan ni treći brak s televizijskim tajkunom Tedom Turnerom. Par se vjenčao na ranču 1991. godine, no 10 godina kasnije bilo je gotovo. Posljednji muškarac s kojim je bila, a da se to javno znalo bio je producent Richard Perry. Njihova veza započela je 2009. godine, a završila 2017.

Ipak, najveća tragedija koju je glumica doživjela tijekom svog privatno i poslovno aktivnog i bogatog života bilo je samoubojstvo njezine majke kada je imala samo 12 godina.

U HBO-ovu dokumentarcu "Jane Fonda In Five Acts" glumica je otkrila kako je njezina majka patila od bipolarnog poremećaja, no s godinama je naučila kako ju razumjeti te kako joj oprostiti.

"Kad imate roditelja koji nije sposoban pojaviti se, vratiti ljubav... Kao dijete uvijek mislite da ste vi nešto krivo napravili, dijete ne razumije da odrasla osoba može biti u krivu, jer je ovisna o njoj u preživljavanju", jednom je prilikom izjavila.

Također, glumica je nedavno istaknula kako se nikada nije osjećala bolje, a moramo priznati kako i dan danas izgleda fenomenalno. U to se uvjerite u našoj galeriji.