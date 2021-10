Jakov Jozinović od malih je nogu na pozornicama te je osvajao i nagrade, a u Supertalentu je priznao i zbog čega ga starije djevojke obožavaju.

16-godišnji Jakov Jozinović iz Vinkovaca ističe kako je u obitelji glavni zabavljač, ali i da voli dosta i šefovati.

"Donekle sam ja taj koji uvijek privlači najviše pažnje, nije da ju ja sam želim privući, nego je to zbog mog ponašanja, karaktera u društvu", bio je iskren. Priznao je i kako ga iz nekog razloga dosta starijih cura obožava.

"Tako mi barem one kažu, i ne znam što bih uopće rekao za to. Možda zato kako zračiš, tako privlačiš, cure me vole jer sam im zanimljiv i imam neki staložen karater. Srce mi nikad nije bilo slomljeno i smatram da u svojim godinama nemam potrebe za tim, ali bilo je trenutaka kad su me cure razočarale. Glazba je u mom životu bitna jer kad sam tužan ona me raspoloži", rekao je Jakov uoči nastupa na Supertalentu.

Od malih je nogu gajio ljubav prema pjevanju, a sebe uspoređuje sa Shawnom Mendesom, jer kako kaže, iz ničega je uspio napraviti nešto. Njegov najveći san je napuniti Arenu Zagreb i stvarati glazbu koju će ljudi slušati i voljeti. Pjesmu kojom se predstavio pred žirijem Supertalenta posvetio je svojoj majci.

"Ja ovo nisam uopće očekivala, na kakav način ti pjevaš, koju ti tehniku imaš, mi trebamo nekog za kim će djevojčice vrištat, mi to nemamo već dugi niz godina, ovo je pravi kandidat", zaključila je Šuput.

"To je bilo muzički suvereno, mene sve fascinira vezano za tebe, ali bih stavla naglasak na osobnost i karizmatičnost", dodala je Martina. Oduševljen je bio i Janko. "Čuvaj ovo što imaš i radi", poručio mu je.

Jakov se i ranije natjecao u talent showovima, a pobijedio je i na jednom dječjem festivalu. Svojim pjevanjem nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a svi redom mu poručuju da od svog talenta ne odustaje.