Jaime Lee Curtis otvoreno je progovorila o vlastitoj borbi s ovisnošću i životu sa slavnim ocem Tonyjem Curtisom.

Američka glumica, 60-godišnja Jamie Lee Curtis rođena je u slavnoj obitelji, ali sama je utrla svoj put u industriju zabave i danas se može pohvaliti zavidnim zvjezdanim životopisom.

Nakon što se godinama nalazila centru pažnje i živjela pod svjetlima reflektora, Jamie je ovih dana odlučila progovoriti o svom životu nakon borbe s drogom i alkoholom koju je u tajnosti vodila. Novinarima Variettyja priznala je da samu sebe smatra ovisnicom više od 20 godina, i to nakon što je potražila pomoć u vrijeme kada je bila ovisna o pilulama protiv bolova.

Glumačka je zvijezda također progovorila o životu sa slavnim ocem Tonyjem Curtisom, koji je, između ostalog, glumio u filmu "Neki to vole vruće" iz 1959. godine s Marilyn Monroe. Priznala je da je uzimala kokain i poigravala se drugim opijatima zajedno s ocem prije nego što je postala čista. On je preminuo 2010. godine u dobi od 85 godina od posljedica srčanog zastoja.

"Znala sam da tata ima problema jer sam ih i ja imala i dijelili smo zajedno drogu. Bio je to period kada sam bila njegovo jedino dijete koje je razgovaralo s njim. Imala sam šestero braće, sada ih imam pet. Moj brat Nicholas umro je od posljedica predoziranja heroinom kada je imao 21 godinu. Ali dijelila sam drogu s ocem. Uzela sam kokain i to je bio jedini put da sam to učinila, i to sam učinila s njim. On se otrijeznio na jedno kratko vrijeme i bio je vrlo aktivan u oporavku, oko tri godine. No to nije potrajalo dugo", otkrila je Jaime iza koje je velika borba.

"Nazivam samu sebe ovisnicom. Referiram se tako da mogu to demistificirati", objasnila je Jamie.

I dok je bila na putu da postane jedna od najslavnijih zvijezda na svijetu, glumila u filmovima poput "Halloweena", "Ribe zvana Wanda" ili "Istinitih laži", njezin život iza scene izgledao je nešto drugačije.

"Bila sam u dobrom, stabilnom braku, pisala sam knjige za djecu koje su bile bestseleri, imala sam sve više i više posla, postajala sam sve slavnija i dobila sve više pažnje. Dobila sam više toga u životu dok sam bivala sve više ovisna, a dno sam dotaknula jer sam ovisnost zbog svega toga poricala", otkrila je.

Jedne noći, nakon večere, ulovila je samu sebe kako uzima punu šaku Vicodina kao da se radilo o običnim vitaminima i to je bio trenutak u kojem je shvatila da mora nešto promijeniti.

"Nazvala sam prijateljicu koja je bila na odvikavanju, kolegicu iz starih dana, užasavalo me to što sam javna ličnost i što će svi saznati da idem na odvikavanje. Pitala sam prijateljicu poznaje li nekog slavnog tko se može naći sa mnom i pomoći mi otići na odvikavanje. I jedna me žena nazvala stvarno, osoba koju nisam nikad prije upoznala i otpratila me u kliniku. Od toga sam dana trijezna", priznala je Jaime.

Ostati trijezan i čist predstavlja veliki izazov, no ona je danas posvećena tome pod svaku cijenu i danas pomaže ovisnicima diljem diljem svijeta.