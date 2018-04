Jacques Houdek nije štedio riječi dok je govorio o američkom glazbeniku Johnu Legendu.

Jacques Houdek pogledao je snimke mjuzikla ''Jesus Christ Superstar'' i odmah napisao kritiku na društvenim mrežama. Za oko, ali i za uho, odmah mu je upao glazbenik John Legend čijim nastupom Houdek nikako nije zadovoljan.

Naime, Jacques smatra da je glazbenik loše odradio svoj posao, a njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

''Volim Legenda, ali ovo je baš loše. Najbolje od svega je što nisam ni iznenađen jer čim sam čuo da će on pjevati Jesusa, odmah sam pomislio - s kojim rasponom? Pa on to ne može. I ne može. Baš je ovo tužno za slušat’. Svako malo mu puca glas na visinama, a onaj falset je otužan. O posljednjem tonu da ne govorim. Može on bit J. Legend koliko hoće. Eto, to se događa kada se uloga dodjeljuje velikom imenu, zvijezdi - isključivo i samo na toj pretpostavci, ne uzimajući u obzir pjevački kapacitet. To se tako ne radi, ovdje su točno određeni (napisani) tonaliteti, pa ako nemaš raspona - nisi za tu ulogu. Nema tu 'pa malo budemo improvizirali'... Možda, tu i tamo, da, unijeti neki svoj kolorit, osobnost, ali ključna mjesta se moraju otpjevati. Ovako, dragi Johne - nije dobro. A baš te inače volim! Ma i ne čudim se samo njemu. Možda se više čudim 'profesionalcima' koji su ga angažirali. Makar da zna glumit' al' ni to. Jooooooooj... Idem sad poslušati ostale. Al’ malo me strah!', napisao je Jacques Houdek na Facebooku.