Jacques Houdek oglasio se na društvenim mrežama o nastupu Roka Blaževića koji će predstavljati Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu.

Autor pjesme koja će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu, Jacques Houdek, komentirao je nastup mladog Roka Blaževića na Dori i njegova anđeoska krila s kojima se pojavio na pozornici koja su izazvala veliku pažnju hrvatske javnosti.

Na svom profilu na Facebooku napisao je poduži status, a mi ga prenosimo u cijelosti.

"Dragi moji, anđeoska krila su podigla veliku prašinu i događa se upravo ono što smo željeli - cijela Europa priča o našem Roku. Savršen i kreativan PR koji je, usput rečeno - skoro pa besplatan, a to nije nevažno za naše skromne budžete. Vjerujte našem dream teamu, znamo što radimo. Za sve one koji nisu znali - Rokov vizualni identitet, pa i famozna krila osmislio je poznati talijanski dizajner Marco Falcioni, koji se pobrinuo i za moj “My friend” izgled. Roka je, sukladno pjesmi i poruci koju ona nosi te u kontekstu cijelog kreativnog koncepta zamislio kao anđela - superheroja. Roko obožava svoja krila, kaže da mu daju snagu. Da mu kojim slučajem smetaju, odmah bismo ih maknuli, bez premišljanja.

Za sve one koji nisu shvatili poruku pjesme, teksta i koncepta nastupa - savršeni komentar jedne od vas (ili nas) koja je baš sve shvatila i sjajno objasnila u komentaru, na kojem se iskreno i svim srcem zahvaljujem!

“Nisam ni "važna", ni “faca” niti imam vlastitih ambicija i ideja, no podržavam Jacquesovu viziju jer ju razumijem: drama, balada, glas i priča formula su uspjeha na Eurosongu i većina pobjednika je to imala: Conchita, onaj srčani bolesnik i neprihvaćena, mobbingirana Neta koja ne želi biti ničiji "Toy". Jacques zna sto radi, no ispred je svog vremena, pa ga često ne razumiju. Moja vizija Rokove priče koja mi se ukazala gledajući nastup je Nova Svijest koja nam dolazi nakon Kali Yuge - generacija malih naprednih "anđela" koji će spasiti civilizaciju i pomaknuti ju na višu razinu svijesti, što je prorečeno u svim svetim knjigama i nema boljeg mjesta za promociju te ideje i vizije od Izraela niti boljeg i uvjerljivijeg kandidata! To je priča koju treba scenski zaokružiti na pozornici i isfurati i uspjeh je zagarantiran!

Hvala vam svima na podršci, vi ste naš dream team", napisao je Jacques.