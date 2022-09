J.R. Ridinger preminuo je na odmoru u Hrvatskoj,a tužnu je vijest potvrdila njegova supruga Loren.

Jedan od omiljenih američkih poduzetnika J.R. Ridinger preminuo je u 63. godini nakon što je obolio od plućne embolije i to dok je ljetovao na jahti u Hrvatskoj, prenosi Page Six.

Osnivač marketinške kompanije Market America i njegova supruga Loren bili su često viđena lica na svim važnijim događanjima, a par je bio blizak s Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Marcom Anthonyjem, Scottiejem Pippenom i Beckhamovima.

We lost a good one with the passing of my friend @jrridinger. JR was so helpful and supportive when I began my life after basketball, giving me valuable advice and teaching me how to become an entrepreneur. pic.twitter.com/rJGHxapyxM