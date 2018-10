Ivana Vida nakratko je stigla u Zagreb pa je vrijeme iskoristila i za razgovor s novinarima.

Ivana Vida, supruga proslavljenog nogometaša Domagoja Vide, u Zagreb je stigla u društvu trogodišnjeg sinčića.

Zgodna majka i preslatki dječak tako su mamili poglede zainteresiranih prolaznika koji su zatekli Vidinu obitelj ovih dana u našoj metropoli, a Ivana je progovorila i o njihovom sinu.

Ivana Vida (Foto: Instagram)

''Bog me zaista blagoslovio rođenjem sina, jer je želja za njim bila prevelika. On je velika, najveća suprugova i moja ljubav. Fizički neodoljivo podsjeća na Domagoja pa često znam reći da je moj mali Domagoj kojem je tata ujedno najveći idol. Karakterom je apsolutno na mene, tvrdoglavo i uporno malo stvorenje koje ne popušta dok ne dođe do cilja, što je i dobro ako se dobro usmjeri. I sama sam takva. Što zacrtam, ne odustajem dok ne ostvarim'', ispričala je Ivana za Story.

Osim toga Vidina supruga istaknula je i kako njihov sin u turskim medijima uživa u nadimku ''Žuti orao'', te kako je tamo popularniji nego u Lijepoj Našoj. Život u Istanbulu joj odgovara, a obitelj je najsretnija kada je Domagoj slobodan pa cijeli dan provode zajedno u razgovorima, ručku, gledanju filmova i odlasku na spavanje.