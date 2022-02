Dalibor Bosančić je u novoj epizodi emisije "Zdravlje na kvadrat" ugostio pjevačicu i veliku zvijezdu 90-ih godina Ivanu Banfić.

Pjevačica Ivana Banfić bila je gošća emisije "Zdravlje na kvadrat" u kojoj je otkrila sve detalje svoje odluke da preseli na selo koju je davno donijela.

“Nešto u meni je čučalo, ono, iskonski, prirodno, daj ne mogu više biti u gradu. Htjela bih neku promjenu, htjela bih živjeti u prirodi, makar nisam bila prije takva. Počelo me to privlačiti, i jednostavno smo se odlučili moja obitelj, i ja! Ajmo napraviti taj korak i idemo u prirodu. Nije to bajkovito tako, da se razumijemo, kako si mi to zamišljamo u glavi. Ima puno ljudi koji pitaju: “Joj, ja bih išao u prirodu, živjeti, pobjeći od grada.” A ja rekoh, gle: Moraš dobro razmisliti, možeš napraviti taj korak, ali nije to sad bajka. Priroda te iskušava”, pojasnila je Ivana.

Ivana je bila mega zvijezda, radila je sa svim mogućim facama, što u Hrvatskoj, što diljem regije. Onda je jednoga trenutka odlučila stati, to djelomično napustiti, odseliti na selo, i svoje potpetice, ili štikle i mikrofon zamijeniti motikom.

“Ali ja volim čeprkati po vrtu. To me smiruje. A to je i nekakvo novo iskustvo koje nisam imala. Dotad, do te odluke sam živjela 20 godina samo na štiklama, u utegnutim haljinama, i bila sam vlasništvo medija, i stalno sam morala biti super, i morala sam biti lijepa. I bez obzira jesam li imala temperaturu, ili nisam, ili mi se baš danas nije dalo, ali odlučila sam. Ja sam lijepa i prirodno. Ne trebam sve te fasade da budem lijepa. To mi se nešto preokrenulo. A kad se to preokrenulo? Kad sam rodila svog sina Jana. Tada sam se počela pitati: A čekaj sad! Ima tu i nešto drugo? Po što smo mi to došli ovdje na ovaj planet, po koja iskustva?”, izjavila je Ivana.

Bilo je dosta, pod znacima navoda, otpora njezinih prijatelja, poznanika. Najviše prijatelja koji su joj bliski, pitali su je: “Što ćeš ti sad napustiti sve ono što ti je na gumb - plin, voda, struja i otići na selo, uz Kupu negdje?” Evo kako je ona reagirala na to, a kako su oni reagirali.

“Prvo! Oni su bili moji otpori. Oni su samo meni bili podsjetnik da vidim jesam li ja stvarno za to i da donesem ispravnu odluku. Sve više i više ljudi doslovno bježe iz gradova. Ne samo kod nas, nego u čitavom svijetu, i žele se vratiti tom iskonskom, prirodi. Ja sam si zbrojila dva i dva. Što ti je potrebno za sreću? Što ti je potrebno za život? Da imaš hranu, da jedeš zdravu hranu, da ostaneš što duže zdrav i da živiš što duže. Da bi živio što duže trebaš biti na zraku, trebaš biti u miru i tišini, trebaš se spojiti s prirodom, a ne one buke u glavi”, zaključila je.

Jednom je na Instagramu objavila zanimljiv status o french manikuri koja joj se ne dopada i napisala da joj se dopada kad ima crno ispod noktiju. A to je ono crno kad grebeš po zemlji, kad se valja po blatu, kad čeprka po zemlji.

“To je crni french. Ja to tako zovem. Bila je situacija, nešto sam radila po vrtu i pogledam si nokte, to je onako crno. Aha, znači to je crni french. To je to. To je taj outfit. Ne možeš u prirodi i na selu živjeti u štiklama. Moraš imati gumene čizme, gojzerice", izjavila je Ivana.

Ivana je odlučila maksimalno uzeti od prirode ono što može. To je zdrava hrana i duševni mir.

“Da! Ali sad ću reći moje iskustvo. Priroda me naučila toj tišini. Ovo što sad slušamo, tišinu, to je naše prirodno stanje. To smo mi. Svi čeznu za tim”, smatra Ivana.

Jednom je izjavila da je presretna kad se probudi ujutro, ima topli krov nad glavom, drva za naložiti vatru, ima što jesti, njezina obitelj je zdrava, svi su na okupu, i njezini su prijatelji zdravi.

“To je to. To je ono što ljudi zaboravljaju i prihvaćaju zdravo za gotovo i podrazumijevaju. Mislim da sad, pogotovo, cijela ova situacija, mislim da od nas Bog, Svemir, ili kreacija, traži od nas svih ljudi da se povučemo u sebe, da vidimo i zbrojimo kockice što je u životu važno? Što je to bitno?”, pita se pjevačica.

Ivana je i jako dobro kuharica. Razvlači tijesto za pitu, burek, evo kako je to naučila.

“Pa ja sam to i prije radila, samo nisam radila to javno za kamere. Znači za van sam bila moj posao, štikle, tepih, a doma sam u trenirci razvlačila tijesto i kuhala. I sve ostalo. Nije to sad ovo što celebrity pokazuju na van. To je uloga za van. To je show. To su dva života. Ne izgleda to baš tako, pogotovo ne kod nas", otkrila je.

A otkrila je i je li točno da je njezin djed rekao: “Kćeri moja, deder se ti ostavi toga pjevanja, nema tu kruha, uhvati se ti kuhanja.”

“Daaaa. To smo slušali. Super je to, ali ljubav i sve ide kroz želudac. Lijepo je to, ovo, pjevanje, ali kad ti nemaš što za jest, što ćeš pjevati onda. Daj ti prvo hranu, pa onda pjevaj. Daj ti neki pošteni posao. Koji god to bio!”, izjavila je.

Jedan od novih poslova koje je naučila na selu je sijanje.

“Da! Nije meni vrt uspio odmah. Pa jedno tri dobre godine je trebalo meni da vrt uspije. Onako da sam baš imala plodove. Četvrtu godinu sam imala top, i to sam bila zadovoljna. Jer priroda te iskušava, ono što sam rekla na početku”, zaključila je Ivana.

Većina ljudi brine o fizičkom zdravlju. Jako malo ljudi brine o mentalnom zdravlju. Ovo ovdje je, zapravo, mentalno zdravlje.

“Pa prije bih rekla duhovno-mentalno zdravlje. Duševno zdravlje. Kako žive izvorni ljudi, Indijanci? Žive u skladu s prirodom. Mirni, smireni. Imaju i oni problema, da se razumijemo. Ali ne toliko kao mi ovdje. Nisu uopće živčani. Kod njih je sve lagano, laganini. Sve se radi u trenutku. Ako mu se sad kosi, on kosi. Ako ne, sjedne uz drvo i meditira. Mir nije vani. Nije u gomilanju stvari, to je trenutna radost. Mir jedino možete pronaći u sebi, na način da smirite um, taj blebetavi. “Joooj, kaj sad moram, moram ovo, moram ono, moram ići po djecu u vrtić, moram ići u školu, a nisam platio račun, a hoću imati dosta, sad bi si kupio ovo, idem za vikend u shopping centar. Staniiiiiii!!”, poručila je svima Ivana.

