Ivana Banfić iz kuće je izašla u opuštenom izdanju.

Ivana Banfić trenutno priprema svoj veliki koncert u Sisku povodom kraja ljeta, no uz brojne pripreme Ivana pazi i na zdravu prehranu pa tako obilazi tržnice kako bi si kupila zdrave namirnice.

Ivana Banfić (FOTO: Nikola Cutuk/PIXSELL)

Tako je okom fotoobjektiva uhvaćena na tržnici u Sisku gdje je kupovala voće i povrće.

Ivana Banfić (FOTO: Nikola Cutuk/PIXSELL)

Pjevačica je u kupovinu izašla u jednostavnom izdanju. Bez frizure i bez šminke. Naravno ništa nije nenormalno da takav odeš na tržnicu, no budući da se neke poznate dame sređuju i za odlazak do kioska ovo je bilo pravo iznenađenje za one koji su je sreli.

Ivana Banfić (FOTO: Nikola Cutuk/PIXSELL)

Ivana je inače poznata kao jednostavna osoba i više je puta govorila kako joj je važno raditi na duhovnosti, a kako je materijalno sporedna stvar.