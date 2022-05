Ivan Todorić i Milica Mihajlović čekaju treće dijete, a vijest je objavila i potvrdila na društvenim mrežama Iva Todorić.

Iva Todorić je putem društvenih mreža objavila sretnu vijest i potvrdila da u njihovu obitelj stiže prinova i kako njezin brat Ivan Todorić i njegova partnerica Milica Mihajlović čekaju treće dijete.

"Zahvalna što ću šesti put postati teta", napisala je Iva uz fotografiju koju je objavila na svom profilu na Instagramu, a na kojoj nasmiješena pozira s Milicom kojoj se vidi već poveći trudnički trbuh.

38-godišnji Ivan i bivša srpska manekenka Milica već imaju 2-godišnju kćer Ariju i 5-godišnjeg sina Vida kojeg je Milica rodila 2017. godine u privatnoj poliklinici u Švicarskoj, gdje inače žive, a njegovo je krštenje održano u Zagrebu.

Milica i Ivan zajedno su 11 godina, upoznali su se 2009. godine u New Yorku, gdje je ona nosila modnu reviju, a on boravio poslovno. Romansu su brzo počeli, no svoju ljubav zasad nisu odlučili okruniti brakom. Iste godine Milica je u Zagrebu upoznala i obitelj Todorić, a tijekom duge veze imali su i prekid od nekoliko mjeseci. Unatoč razdvojenosti Milica i Ivan ponovno su se pomirili u studenom 2013. godine, na proslavi njezina rođendana i od tada su nerazdvojni.

