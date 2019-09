Iako se s novcem nije šaliti, ovotjedna rubrika ''Moj novac'' u emisiji Informer ugostila je komičara, stand up komičara. Kako se postaje komičarem, može li se živjeti od toga, šali li se na račun banaka, našoj je Martini Marčinko otkrio Ivan Šarić. Bonus i je i zanimljiv trik o štednji.

Ivan Šarić danas je jedan od najpoznatijih domaćih komičara, no kao mali imao je neke druge želje. Između ostalog htio je biti detektiv, vojni pilot i svećenik. Ali kako on sam kaže, dogodilo se najbolje za njega. Pa kako bi se onda opisao danas? Kao komičar, kao marketinški mag, kao voditelj, kao plesač ili kao ništa od navedenog?

''Ja mislim da sam ja sve to. Recimo, jedan od mojih životnih uzora je Leonardo da Vinci. Uvijek sam bio opsjednut s njim zato što je to prvi čovjek za kojeg sam kad sam pročitao o njemu bio iznenađen kako je taj čovjek mogao biti sve'', ispričao nam je Ivan.

A zanimalo nas je i kako se priprema za nastupe te koliko zapravo improvizira.

''Stan up je materijal koji se radi, koji se brusi, koji se štima i s tim se izlazi pred publiku. Stand up nije - sat vremena ću ja izaći van i sve iz glave pričati, to jednostavno ne postoji, ali ja preferiram improvizaciju'', objasnio nam je Ivan.

Ovako nam je odgovorio kad smo ga pitali može li se živjeti kao komičar u Hrvatskoj.

''Može se živjeti i od slikarstva, i od kiparstva, i od toga da prodaješ gume, trebaš samo biti kvalitetan i publika te treba doći gledati. Ovo je dosta jednostavan, iskren posao. Ako si smiješan ljudi će doći i pogledati te, ako nisi neće'', zaključio je Ivan.

Što se tiče novca, zanimalo nas je na što troši kada troši na sebe.

''Volim robu kupovati, košulje uglavnom. Što sam stariji važno mi je kako sam odjeven. Pogotovo kad sam na pozornici'', otkrio nam je.

A šali li se na račun banaka i financija?

''Šalim se na račun apsolutno svega, jedino se ne zafrkavam s nečijom obitelji i bolesti'', iskreno nam je rekao bivši sudionik ''Plesa sa zvijezdama''.

To nam je odmah i dokazao kad smo ga pitali je li ikad bio zabrinut za stanje svojih financija.

''Ja sam odlučio biti stand up komičar. Što misliš da se ljudi time počnu baviti jer žele imati novaca?'', bio je odgovor u njegovom stilu, ali je dodao da je financijski dosta odgovoran.

''Nisam od onih koji samo troše i troše, uvijek imam neki plan'', priznao nam je i objasnio kako štedi.

''Imam onu koja se ne dira uopće i imam onu godišnju ušteđevinu koja se skuplja za nešto'', otkrio je.

Tijekom intervjua Ivan je odgovorio i na par brzopoteznih pitalica. Saznali smo tako da je osoba s kojom se druži, a najviše ga zabavlja Slavko Sobin, između Zadra i Zagreba nije mogao odlučiti, a otkrio nam je i kakvu glazbu voli poslušati.

