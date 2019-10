Ivan Rakitić zaljubio se na prvi pogled u prekrasnu Raquel Mauri u jednom hotelu 2011. godine.

Ivan Rakitić ne skriva koliko je ludo zaljubljen u svoju zanosnu suprugu.

Jedan od naših najuspješnijih i najomiljenijih nogometaša u atraktivnu Španjolku Raquel Mauri zaljubio se na prvi pogled nakon što ju je ugledao u jednom hotelu u kojem je ona radila kao konobarica. Ivan ne skriva kako se morao itekako namučiti da ju osvoji, no jednom kada je ljepotica "pala", to je bilo to.

"Raquel je uvijek govorila da mora raditi pa ne može na spoj. Jedan dan prijatelj mi je javio da je došla u hotelski bar jer ima slobodan dan. Uskočio sam u automobil i otišao tamo. Prišao sam joj, izvukao stolac i rekao da sad mora izaći sa mnom jer ne radi. Izašla je na večeru sa mnom sljedeći dan i od tada smo zajedno", otkrio je jednom prilikom hrvatski reprezentativac.

Par je u sretnom braku od travnja 2013. godine te imaju dvije kćeri, Altheu i Adaru. Oboje su vrlo aktivni i na društvenim mrežama, a koliko se vole, ne skrivaju ni pred milijunima obožavatelja romantičnim fotografijama i posvetama.

Tako je zaljubljeni nogometaš sada još jednom oduševio više od 16 milijuna obožavatelja na Instagramu emotivnom posvetom lijepo supruzi koja mu je brzo odgovorila.

"Bez obzira kuda ideš, idem s tobom bez oklijevanja, bez pitanja ... Siguran sam kad si sa mnom i ništa mi se loše ne može dogoditi. Moj svijet je tamo gdje je tvoj pogled koji predstavlja vjeru koja pokreće moj život .... Volim te, ljubavi moja", poručio joj je, a Raquel mu je odgovorila kako je njezin život s njim jednostavno predivan.

"Volim te, ljubavi! Zajedno ćemo imati još puno avantura", zaključila je. Ivanova objava dosad je skupila više od 335 tisuća lajkova.

Može li slađe?