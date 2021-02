Iva Jerković snimila je prvu kampanju nakon rođenja kćerkice.

Godina iza nas bila je prepuna izazova.

Svaka industrija pa tako i ona beauty, doživjela je svojevrsnu promjenu i novonastalu situaciju kojoj se trebala prilagoditi. Saloni za uljepšavanje su i inače oaze mira za svaku ženu, a u ovim nepredvidivim danima, postali su još veće utočište i bijeg od stvarnosti.

To zna i lijepa manekenka i voditeljica Iva Jerković koja se prvi put nakon rođenja kćerkice Rine Ami pojavila u novoj kampanji, a kao modeli pridružile su joj se i Angela Blaće, Karla Rinčić, Nuša Prižmić i Ana Krstulović.

Iva je rodila kćer u zagrebačkoj Petrovoj bolnici u veljači prošle godine, a o trudnoći je prvi put progovorila u listopadu prije dvije godine.

"Super se osjećam, sretna sam i ispunjena. Ovo je puno bolje od svega što sam ikad čula. Još ne mogu vjerovati. Koliko god je to tu i taj trbuh se vidi, sve to, jako sam sretna, presretna. Sve je onako kako sam htjela, ali još ne mogu vjerovati da se sve to događa. Jedino po trbuhu to znam", izjavila je bila manekenka za IN magazin.