Iva Jerković uskoro će postati majka, a do poroda sitno broji. Vrijeme dok u njezinu obitelj ne dođe prinova koja će joj uljepšati život krati prisjećanjem na prošlost.

Bivša manekenka na Instagramu je objavila fotografiju mlađih dana s društvom koje ju i danas prati. To su Neven Ciganović, Davor Grgin, Marko Grubnić i bivša misica Aleksandra Grdić, između ostalih.



''Jedna stara, a srcu draga, volim vas. Mladost naša'', napisala je Iva pored fotografije.

Iva je o trudnoći prvi put progovorila sredinom listopada.

"Super se osjećam, sretna sam i ispunjena. Sve što su mi rekli, ovo je puno bolje od svega što sam ikad čula. Imam osjećaj da još ne mogu vjerovati. Koliko god je to tu i taj trbuh se vidi, sve to, sretna sam jako, presretna. Sve je tako kako sam htjela, ali još ne mogu vjerovati da se sve to događa. Uživam u stanju u kojem jesam i ne razmišljam o drugim stvarima. Opušteno i lagano, jer mislim da je ovo period u kojem ja moram uživati", rekla je tada Iva, koja u trudnoći samo dobiva komplimente na račun svog izgleda.