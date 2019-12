The Pussycat Dolls okupile su se nakon 10 godina te najavile povratničku turneju, no ona će proći bez jedne članice, Melody Thornton, koja je bila u lošim odnosima s ostalima, posebno s vodećom Nicole Scherzinger.

Nekad popularna ženska skupina The Pussycat Dolls nedavno se ponovno okupila nakon 10 godina, no gledatelje djevojke nisu previše oduševile nastupom koji je za mnoge bio prevulgaran za udarni termin.

Djevojke su nastupile u finalu slavnog showa X Factor, a na pozornici su izvele neke stare hitove te novu pjesmu "React", no problem nije bila izvedba, nego oskudni kostimići koje su nosile.

"Prevulgarni kostimi za žene u njihovim godinama", "Prekrasna poruka mladim djevojkama", "Jel meni jedinom neugodno što polugole žene željne stare slave skakuću po mom ekranu u udarnom terminu?", bili su samo neki od komentara na društvenim mrežama.

Neki su otišli korak dalje te ih usporedili sa striptizetama, no djevojke to nije nimalo obeshrabrilo, jer uskoro kreću na unosnu povratničku turneju koja će zasigurno oduševiti njihove okorjele obožavatelje.

A njihovo okupljanje na površinu je izbacilo i jednu staru snimku koja je još jednom potvrdila kako među curama nisu vladali idilični odnosi o čemu se šuška već godinama.

Točnije, snimka s jednog nastupa iz 2006. godine potvrdila je kako Nicole Scherzinger, Ashley Roberts, Kimberly Wyatt, Carmit Bachar i Jessica Sutta nisu mogle podnijeti Melody Thornton koja je bila druga glavna pjevačica, odmah nakon Nicole, no nikad se nije previše slagala s tim.

In honour of the Pussycat Dolls reunion, a moment for the time Melody Thornton went rogue doing adlibs and Nicole Scherzinger was visibly raging pic.twitter.com/VXoIyQuPDZ