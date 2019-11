Irina Shayk od prekida s Bradleyjem Cooperom sve se češće može vidjeti na raznim zabavama u društvu muških prijatelja.

Otkad je prekinula četverogodišnju vezu s glumcem Bradleyjem Cooperom, ruska manekenka zabavlja se u društvu raznih muškaraca.

Riječ je o 32-godišnjoj ruskoj ljepotici Irini Shayk, koju se često može vidjeti na raznim događanjima te u izlascima s njezinim gay prijateljima iz svijeta visoke mode.

Nije tajna da je manekenka bliska prijateljica s fotografom Mertom Alasom, s kojim je znala snimati vruće fotografije za društvene mreže, i poslovno i privatno, kao i s modnim dizajnerom Riccardom Tiscijem, kojem je nedavno bila pratnja na jednoj dodjeli modnih nagrada, a kasnije i na njegovu partyju.

Duo je blistao u elegantnim plavim i bež odijelima, čime je Irina još jednom dokazala da seksepilom zrači i kad je zakopčana do grla.

Iako su neki još ranije posumnjali da u njezinu životu postoji novi muškarac s kojim ne skida veliki osmijeh s lica, talijanski dizajner voli muškarce, a neko su vrijeme kružile glasine kako ga s reperom Kanyeom Westom veže više od prijateljstva.

45-godišnji Talijan ima podužu listu slavnih prijatelja, a rado je odijevao i Kanyeovu suprugu Kim Kardashian kad ju modni svijet nije prihvaćao. "U početku sam to radio iz poštovanja prema Kanyeu, no iskreno me nije bilo briga što drugi misle o njoj. Ona je draga cura", jednom je prilikom poručio čovjek koji je jedan od najpoznatijih parova na svijetu uljepšao i za najvažniji dan u njihovu životu - vjenčanje.

Tisci je surađivao i s Beyonce te Rihannom, a Irina mu je muza, no nipošto nije djevojka. Ruska manekenka posebno blista od prekida s Cooperom, pa se čini kako se par razdvojio na obostrano zadovoljstvo. A dok u njezin život ne uđe neki novi muškarac, tu su njezini prijatelji iz modnog svijeta za stvaranje nezaboravnih uspomena, i modnih i ostalih.