Tomislav Marković za DNEVNIK.HR otkrio je koga krivi za svoje ispadanje iz MasterChefa, za koga navija i što mu se nije svidjelo u showu.

Tomislav Marković napustio je show MasterChef u kojem je dogurao među top osam najboljih kandidata sezone.

Za DNEVNIK.HR progovorio je o svojem iskustvu u showu, a za početak je otkrio koga krivi za ispadanje.

"Za ispadanje krivim isključivo sebe, jednostavno nije bio moj dan. Napravio sam neke nedopustive greške koje su me na kraju koštale. No to je tako, izvučeš pouke, digneš se i nastaviš dalje", priznaje Tomislav.

Sudjelovanje u showu pamtit će kao lijepo iskustvo tijekom kojeg je puno naučio, ali i stekao nova poznanstva.

"Ovo je definitivno jedno iskustvo gdje sam prvenstveno upoznao sebe i ovo sam isključivo radio zbog sebe. Nikad ovo ne bi uspio da nije bilo podrške obitelji koja je najviše falila te podrške prijatelja i kolega s posla. Na tome sam im beskrajno zahvalan", kaže i dodaje: "Najljepša su prijateljstva koja su ostala i u principu ovo je tek početak, nadam se da ćemo se još puno godina družit."

Zbog svega što mu je ovo iskustvo donijelo, Tomislav ne žali što se prijavio u show, no teško da ćemo ga opet vidjeti u MasterChef kuhinji.

"Ne bih se ponovno prijavljivao jer sam si potvrdio da stvarno volim kuhanje i želim ići u tom smjeru. Ovo je vrlo dobar rezultat i potvrda meni da stvarno želim kuhati profesionalno", zadovoljan je Tomislav, a priznaje i da mu se nešto nije svidjelo u showu.

"Nisu mi se sviđali konflikti koje kad gledaš s odmakom možda nisi trebao ni imati! U tom trenutku je bilo teško i mi smo u svom balonu za koji nitko ne zna kakav je niti će znati dok to ne proživi. S druge strane ne možeš dati na sebe pa ponekad to ispadne malo grubo, no i to je dio showa. Bitno je da smo si svi ostali u dobrim odnosima bez obzira na raznolikosti i neslaganja!" ispričao nam je, pa se prisjetio onih ljepših stvari koje će ponijeti iz showa.

"Naučio sam puno, a prije svega kako gledati namirnice na drugačiji način, kako koristiti tehnike za drugačije okuse i teksture!" pohvalio se Tomislav.

Priznaje i da je uvijek davao sve od sebe, no to nije uvijek bilo dovoljno.

"Kad sam imao najgora jela kuhao sam najbolje što znam. To najbolje ponekad nije bilo dovoljno, a ponekad je bilo stvarno najbolje. Bitno mi je da sam uvijek davao svoj maksimum, bez obzira na ishod", ističe Tomislav.

Na pitanje planira li se nastavit i dalje družiti s kandidatima iz showa, odgovara šalom.

"Je l' Papa katolik?" smije se Tomislav pa priznaje: "Kratko i jasno, najbolji sam si s Filipom."

"Sukobe treba ostaviti iza sebe jer smo si svi sve rekli što smo imali, vjerujem da ću sa svima ostati u kontaktu na ovaj ili onaj način", dodaje i ne krije tko mu je favorit za pobjedu.



"Navijam za Željku jer je iznimno talentirana i predivno mi je kako se koristi slastičarskim tehnikama pri pripremi slanih jela. Totalno ih diže na jedan drugi nivo! Vjerujem da su ona i Ivan najkompletniji kandidati", iskren je Tomislav.

No među članovima žirija nema favorite, a za svu trojicu ima samo riječi hvale.

"Melkior, Damir i Stipe su nam bili svima mentori jednako, svi su imali taj učiteljski pristup prema nama i nisu radili razlike po timu. Kad nas je trebalo kudit su nas kudili, kad nas je trebalo pohvaliti i to smo dobili. Teško je izdvojiti bilo koga jer su prije svega veliki ljudi, pa ne bi bilo fer", kaže.

A kada je riječ zanimljivostima iz MasterChef kuće, opet je spreman na šalu.

"Rodilo se par velikih ljubavi, prvo bih izdvojio Filipovu veliku ljubav prema slatkom, Karmenina neopisiva ljubav prema ajvaru, Rokova ljubav prema špatulama, moja velika ljubav prema tjestenini, Ivanova ljubav prema citrusima i sve što je povezano s njima... Bilo je još ljubavi, ali ovo je nekako najsočnije", zeza se, ali i dodaje kako su vikend roštilji i druženja su najzanimljivija.

Tomislav je zadovoljan i reakcijama svoje okoline i kaže kako je mnogima bilo drago vidjeti je napokon krenuo u kulinarskom smjeru.

"Svi su jako jako ponosni na mene, od kuhanja do komunikacije, te smatraju da sam se prikazao u normalnom svijetlu", pohvalio se.

Uspjeh u MasteChefu vidi kao potvrdu da želi ići u smjeru profesionalne kuhinje, no ističe da to ne želi bilo kako niti prebrzo.

"Još jako puno moram učiti"; smatra Tomislav. "Velike promjene trenutno ne vidim osim da me ljudi prepoznaju na cesti", dodaje kroz smijeh.

Zbog posla voditelja ključnih kupaca u jednoj internacionalnoj kompaniji, Tomislav je puno putovao po svijetu, što je doprinijelo njegovu zanimanju za kulinarstvo.

"Kroz putovanja sam dobio jako puno uvida u različite kuhinje, nove ideje , nova jela i namirnice. No uvijek je bitno ta znanja i ideje primijeniti s lokalnim namirnicama i dati im tu našu dimenziju", ispričao nam je, pa je otkrio i uz kuga je zavolio kuhanje.

"Ljubav se rodila od malena uz baku Lelu koja je uvijek imala vremena i živaca pokazati nam sve"; prisjetio se.

Priznaje i tko su njegovi najveći kritičari.

"Najveći kritičar je žena pa onda sin, za njih kuham uglavnom tradicionalna jela jer se obično radi oo ručku i večeri koji moraju biti brzo spremljeni; kaže.

A Tomislav ima i hobi koji je usko vezan uz kuhinju i radi se o izradi drvenih zaštita za noževe, otkrio nam je odakle se pojavio taj interes.

"Obrada drva mi je oduvijek bila zanimljiva i nekakav moj bijeg od svakodnevice i odmor od svega. Za sada je to malo stavljeno po strani jer moram nadoknadit stvari na poslu te planirati pametan smjer prema profesionalnoj kuhinji. Nikad ne reci nikad, tako da je izrada uvijek aktualna", priča, a za kraj ima i vrijedne savjete za buduće kandidate MasterChefa.

"Svima koji se planiraju prijaviti na MasterChef želim poručiti da to prvenstveno čine zbog sebe i dokazivanja sebi! Neka pripreme puno živaca, budu spremni na odricanje, puno čekanja uz neizvjesnost i veznik ALI. Također neka puno kuhaju, vježbaju i promišljaju pripremati hranu sa što manje namirnica"; poručuje Tomislav.

Mišo Kovač hitno hospitaliziran u splitskoj bolnici, vijest je potvrdila njegova supruga: "Ne mogu pričati, nisam dobro" +28

Najviši i najopasniji prorezi na haljinama koje ćete vidjeti, o ovim polugolim izdanjima brujalo se ove godine naveliko! +23