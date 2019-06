Zlatan Zuhrić Zuhra otkrio nam je zašto je zavolio lik Tadije u seriji "Na granici" i kako se osjeća nakon što je pala posljednja klapa serije.

Popularni glumac Zlatan Zuhrić Zuhra svojim humorističnim ulogama nasmijava generacije i generacije kazališne i publike pred malim ekranima, a posljednja u nizu je ona simpatičnog policajca Branka Tadića-Tadije u seriji Nove TV "Na granici".

Gledatelji su Tadiju zavoljeli u kratkom roku baš kao i sam Zlatan koji će seriju "Na granicu" pamtiti samo po dobrome.

"Ostat će mi u sjećanju po samim plusevima. Dakle, najbolja moguća ekipa, genijalna. I kao osobe i kao glumci, genijalna organizacija. Sve što bi se sad moglo nabrojat, sve je super bilo. Zato jesmo svi malo onako, kako se veli, potreseni zato što je završilo. A s druge strane ona slatka bol od umora što je sve dobro napravljeno", rekao nam je Zuhra.

Priznao je i kako mu je uloga Tadije jedna od dražih koje je ostvario u bogatoj glumačkoj karijeri.

"Pa sigurno je, zato što sam uspio stvoriti taj neki lik. Jer ti likovi koji su na granici su bili smirujući dio serije. Nismo ništa puno radili, samo smo blejali u one kuruze pa je i ta vrsta glume bila fina i neopterećena. Drago mi je da sam s gospodinom Mladenom Vulićem bio najčešće u scenama, koji je genijalan glumac i tako sam od njega puno naučio", priznao je glumac.

Zlatan će seriju baš kao i brojni kolege pamtiti po jednome.

"Po divnoj atmosferi. Jako je tu puno ljudi organizacija, garderoba, šminka, glumci, prijevoz, jako je puno faktora koji su bitni da to sve čovjek izdrži. Ovdje su svi bili toliko divni da je bio gušt svaki put doći ovdje", priznao je.

Očekivano, ljudi na ulici ga često prepoznaju, a pogotovo oni na graničnim prijelazima koji ga posebno razvesele ali i on njih.

"Ja tu vučem još neke repove od Večernje škole pa nikad ne znaju koji sam lik. Ali najdraže mi je kad putujem u Bosnu i Hercegovinu pa dođem na bosansku granicu pa ih pitam "gdje ste kolege" na što oni vrište od smijeha. To mi je nekako bilo najznačajnije, oni me nekako najviše prepoznaju. A i ljudi me stalno pitaju jel mogu nešto prošvercat", otkrio nam je uvijek zabavni Zuhra.

Iako je posljednja scena već snimljena, ne propustite omiljenu seriju "Na granici" pratiti sve do 10.lipnja kada će gledatelji imati priliku pogledati finale prve sezone, a novi nastavci u program Nove TV vraćaju se već ove jeseni!