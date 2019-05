Uoči polufinala showa "Ples sa zvijezdama" razgovarali smo s jednom od polufinalistica Viktorijom Đonlić Rađa.

Viktoriju Đonlić Rađa gledat ćemo ove nedjelje u polufinalu showa "Ples sa zvijezdama", do kojeg se nije nadala da će doći, zajedno sa svojim plesnim partnerom Markom Mrkićem.

Viktorija iz emisije u emisiju uživa veliku naklonost žirija koji za njezine izvedbe ima same pohvale, kao i glasača koji je prate ispred malih ekrana. O njezinom putu u showu razgovarali smo uoči polufinalne emisije i između napornih treninga na koje odlazi dva puta dnevno.

U showu ste osim brojnih pohvala i komplimenata dobili i nadimak „duge noge“, laska li vam to na neki način?

"Laska mi naravno, kome ne bi laskalo. U prvih nekoliko emisija samo se pričalo o dugim nogama. Laska mi taj nadimak kao i sve pohvale i komentari žirija.

Na društvenim mrežama možemo pratiti tempo vaših treninga i probi, no je li se on uoči polufinala pojačao?

"Pojačao se i to dosta. Jako puno treniramo, zadnjih nekoliko tjedana i po dva puta dnevno. Ali bez treninga nema uspjeha i toga se držimo, vodimo se tom logikom. No koliko mi je naporno, moram reći da mi je gušt.

Vi i vaš plesni partner Marko Mrkić se odlično slažete, jeste li kliknuli na prvu?

Ma kliknuli smo na minus prvu. Iako sam je u startu željela plesati s Damirom Horvatinčićem što mi se, eto nije ispunilo. Nisam sigurna tko je birao parove, ali rekli su da si Marko i ja pašemo po visini. I sada vidim da je to zapravo bio sjajan odabir i danas plesnog partnera ne bih mijenjala.



Jeste li očekivali da ćete dogurati do polufinala?

Ne! Nama je prvi cilj bio da ne ispadnemo u prvoj emisiji i eto dogurali smo do jedanaeste. Vjerojatno zahvaljujući tome što radimo emisiju po emisiju, timski surađujemo. Marko me stalno bodri i motivira me, što mi puno znači i olakšava.

U posljednjoj ste emisiji plesali na pjesmu Olivera Dragojevića. Je li vam taj ples bio najdraži i koji vam je nekako najmanje sjeo?

Ovo je kao da pitate majku koju joj je dijete draže. Ne mogu izdvojiti, bilo mi je posebno plesati na Oliveru pjesmu "Dva put sam umra", ježili smo i plakali na probama, ne mogu vam opisati koliko mi to znači. A opet, plesala sam i na jednu od svojih najdražih pjesama "Djevojka s čardaš nogama" Đorđa Balaševića. Tako da zapravo svaki ples ima neku svoj čar.

Po čemu ćete pamtiti "Ples sa zvijezdama"?

Dobro pitanje. Pamtit ću ga po tome što sam shvatila da sam hrabra i kao jedno od najljepših životnih iskustava u kojem ne bih mijenjala apsolutno ništa.

