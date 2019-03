Slavko Sobin uoči početka showa "Ples sa zvijezdama" otkrio nam je kako on doživljava ples i kakav je plesač.

Glumac Slavko Sobin uskoro će sa svojom partnericom zaplesati u showu Nove TV "Ples sa zvijezdama", koji počinje 17. ožujka, i pokazati nam sav svoj plesački talent.

"Joj, namučiti će se. Problem sa mnom je što nisam dovoljno loš da bi to bilo šarmantno i duhovito pa da se izvučem na to, a nisam ni dovoljno dobar da bi mogao sa sigurnošću reći da smo dobri i da ćemo doći daleko. Nemam pojma, krut sam, malo sam nespretan, ima tu dosta problema. Ali nadam se da će show za mene biti dovoljno dugačak da nešto i sam savladam", priznao je Slavko.

On ples doživljava kao spoj nekoliko različitih pojmova.

"Ples je jedna super kombinacija svega. Ples je i sport, baš sam pitao partnericu u rekla mi je da se oni vode kao sportaši, ne kao umjetnici. Ples je sport i umjetnost, strast i igra, mislim da je koristan na sto različitih načina i jako me veseli učiti te neke stvari", otkrio je.

"Ja sam prije 10 godina studirao glumu i na Akademiji sam bio uvijek super u pokretu, fluidan i elegantan. Onda sam se u međuvremenu malo bacio u teretanu i proširio se i sada je to ostavilo traga na fleksibilnosti i nekoj nježnosti pokreta, ali radit ćemo na tome", optimistačan je glumac.

S obzirom na to da je neprestano u pokretu i aktivno odlazi na treninge u teretanu, ne boji se upala mišića kao neki drugi kandidati.

"Mislim da neće doći do upala jer sam stvarno stalno u treningu i sve te upale sam odradio. Jedino, čuo sam za tu neku notornu upalu stopala, toga se bojim. Ali ja sam već naviknut na neko konstantno stanje upaljenosti iako mi partnerica ne da da treniram", izjavio je i dodao kako se u showu najviše veseli onim malo strastvenijim plesovima.

Osim što se ne boji upala mišića, Slavko se ne boji ni kritika žirija.

"Ne bojim se, pogotovo ne od žirija. Žiri je tu da bi davao konstruktivne kritike, što je uvijek dobra stvar. Ja se nadam da se neće događati kao u nekim prijašnjim showovima da se u naslovima neće izdvajati komentari s društvenih mreža, mislim da je to dosta ružno. Tu su neki moji kolege jako loše prošli što se toga tiče, tako da se nadam da toga neće biti. A kritika žirija i kritika moje mame, koja će vjerojatno biti najgora na svijetu, to mi je sve OK, na to sam spreman", izjavio je.

U plesu je emocija jako bitna, pa nas je zanimalo koliko je Slavko u privatnom životu emotivan.

"Kako kad. Imam faze kada sam strašno emotivan, kada plačem na reklamu i volim te svoje faze. Onda imam faze kad se toliko preopteretim poslom i toliko budem u rutini i rasporedu, da doslovno osjetim u nekom trenu kako mi se srce zatvorilo i kako tu nema ništa. Tako da znam i za jednu i za drugu stranu sebe. Nekako mislim da kroz ovaj ples, od dva do nekih dvanaest tjedana, ovisi koliko ostanem, pretpostavljam da će izaći dosta neke ženstvene, ranjive strane", priznao je Slavko.

Više novosti o showu, osim na službenoj stranici showa ''Ples sa zvijezdama'', pratite i na društvenim mrežama Facebook, Instagram, YouTube.