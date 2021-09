Stjepana Vukadina gledamo uz Damira Tomljanovića i Melkiora Bašića u novoj sezoni kulinarskog showa "Masterchef".

Stjepan Vukadin jedan je od chefova koji nas ove sezone vode kroz kulinarsku avanturu zvanu "Masterchef", a to je jedan sasvim novi izazov u njegovu životu.

Razgovarajući sa Stjepanom vratili smo se na sami početak pa ga pitali sjeća li se prvog jela koje je pripremio.

"Uvijek sam gledao strica i bio uz baku i mislim da je to bilo uz nju, palenta! Baka je uvijek kuhala palentu u tvrdu, kako bi mi rekli, i to se miješalo po 45 minuta, sat vremena. Mislim da je to bilo prvo jelo koje sam vidio uz nju i koje sam poslije pokušao sam napraviti. Ona je bila uz mene kao mentor", prisjetio se Stjepan.

Otkrio nam je čije savjete, ali i kritike danas najviše sluša, odnosno tko mu je najveći kritičar u poslu.

"Definitivno moja draga žena Katarina. Radimo u istoj branši, ona je isto u restoranskom poslu tako da skupa idemo po restoranima i kada izbacujem neka nova jela, ona je oduvijek tu moj najveći kritičar, moj najveći savjetnik jer se razumije u te stvari. Tako da kada nešto napravim, osim moje ekipe u kuhinji, dam i njoj da proba. Iako u posljednjih godinu dana je to bilo malo rjeđe jer smo dobili malu bebu", pohvalio nam se Stjepan.

Otkrio nam je što očekuje od ove sezone.

"Sezona će svakako biti zanimljiva, puna preokreta. Kuhinja je tu na prvom mjestu, ali bit će tu puno emocija, suza, plača i smijeha. U svakom slučaju bit će jako, jako zanimljivo", najavio je Stjepan.

Osim njega u "Masterchefu" gledamo i njegove kolege Damira Tomljanovića i Melkiora Bašića, a svi zajedno vode kandidate kroz izazove, njihova su podrška, ali i njihovi suci i kritičari koji će pravednim ocjenjivanjem morati napraviti selekciju i suziti broj najboljih.

Samo će se neki natjecatelji istaknuti u mnoštvu, savladati sve izazove i zasluženo stići do finala. Na kraju ima mjesta samo za jednog! Tko će na kraju ove TV pustolovine i pregršt izazova biti proglašen petim hrvatskim Masterchefom, preostaje nam tek saznati.

Večeras posljednja audicija Masterchefa!

Da kuhanje pričinja veliku radost pokazali su brojni kandidati koji su se prijavili u MasterChef, no samo neki od njih bili su dovoljno vješti s namirnicama i kuharskim priborom, a najbolji od njih dobit će šansu ući u utrku za pobjednika. U šestoj, posljednjoj audicijskoj emisiji vidjet ćemo kako se pred žirijem kojeg čine Stjepan Vukadin, Melkior Bašić i Damir Tomljanović snašla mlada Karmen koja je odrasla u mnogobrojnoj obitelji u kojoj nikad nije dosadno, pogotovo za štednjakom. ''Kuhanje je za mene izazov, stvaranje nečeg novog'', istaknula je ova iznimno simpatična 20-godišnjakinja.

Velike ambicije ima Hrvoje koji se već se ostvario na profesionalnom planu u ugostiteljstvu, a sada planira biti novi hrvatski MasterChef. ''Veoma sam ambiciozan i spreman sam na sve. Nemam granica.

Možda to nekome smeta, ali to nije moj problem'', kaže Hrvoje te dodaje: ''Da bi došao u MastreChef odbio sam poslove u menadžmentu. MasterChef je trenutačno moj broj jedan''.

Medicinski tehničar Neven koji radi u Hitnoj pomoći u Dubrovniku prije izlaska pred žiri kazao je: ''Očekujem da ću dati sve od sebe i da ću proći i da će to postati prekretnica u mom životu''. Za žiri je pripremio soju s gljivama u umaku od indijskih oraščića.

Za vegansko jelo se odlučio jer ne jede meso već više od godinu dana, ali kaže da mu neće smetati ako meso bude morao pripremati u showu.

Ante iz Splita ima zanimljiv i inspirativan životni put. S 12 godina imao je nesreću na Bačvicama kad je nesmotreno skočio umore. To je događaj koji mu je promijenio život, a nakon operacije koja je uslijedila zbog nesreće, dobio je dijabetes.

''Nakon nesreće i dalje sam skakao i divljao. Događalo se da sam padao u nesvijest. Spoj sunca i dijabetesa je koban. Tako sam jednom prilikom završio u moru pod vodom na nekoliko minuta'', kazao je. More ga je izbacilo i kad su svi mislili da mu više nema pomoći, on je oživio. ''Shvatio sam koliko život ima lijepih stvari bez obzora na ružne momente'', istaknuo je.

Klavdija je na audiciju došla u pratnji supruga i kćeri: ''Voljela bih biti primjer kćeri, da vidi čak i ako nisi pobijedio da rasteš i razvijaš se.''

Moto joj je da ljubav ide kroz želudac, a za žiri će pripremiti ražu na tavi i koricu od krumpira i sira. ''Za mene je MasterChef smjer kojim u budućnosti želim poći'', rekla je.

Odlučila je da je trema neće zaustaviti te da će dati sve od sebe da zadivi žiri.

Student Dominik počeo je kuhati sa samo osam godina: ''Počeo sam kuhati s kada smo brat i ja bili sami doma i bilo je - jedi ili budi pojeden''.

Ivana je pred žiri odlučila donijeti jedno raskošno jelo. No hoće li ono biti dovoljno dobro za osjetljiva nepca profesionalnih kuhara? Influencer Mario na audiciju je došao s velikom tremom, a je li se s njom izborio i kakav je dojam ostavio na žiri sa svojim nastupom i jelom, gledatelji će moći vidjeti u novoj emisiji MasterChefa.

Ne propustite šestu audicijsku emisiju večeras u 21.15 sati na Novoj TV!