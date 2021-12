Sanja Doležal nastupit će na 16. humanitarnom koncertu Želim život Zaklade Ana Rukavina koji će se održati 18. prosinca na Novoj TV, a uoči toga nam je otkrila što su pripremili za gledatelje, ali i pokoji detalj iz svojeg privatnog života.

Tradicionalni 16. humanitarni koncert Želim život Zaklade Ana Rukavina ni ove se godine, nažalost neće održati uživo zbog epidemioloških okolnosti, no u programu Nove TV gledatelje će 18. prosinca svakako zabavljati popularna domaća glazbena imena.

Jedno od njih je i Sanja Doležal koja nam je otkrila što za nju znači sudjelovanje u ovoj humanitarnoj akciji.

"Prije svega kad spomenemo Anu Rukavinu mislim da svi u ovoj zemlji znamo i sjećamo se njenog pisma, i zaista je predivno da 16 godina nakon toga cijela ta udruga još živi, da ima toliko uspjeha i mogu samo reći da je Anin život zaista imao smisla. Jako mi je drago da smo i ove godine jedan mali komadić cijele te lijepe i velike priče koja iz godine u godinu radi čuda", rekla je Sanja za DNEVNIK.HR.

"Uvijek kad su nas zvali smo se rado odazivali pa tako i ove godine", dodala je, a otkrila je i dio repertoara koji je pripremila s Marinkom i Zecom.

"S obzirom no to da nažalost zbog cijele situacije, još uvijek je studijska emisija i nije jedan onako lijepi koncert na trgu s puno izvođača, drago mi je da smo mi jedan mali dio izvođača, a svi drugi sigurno podupiru ovu hvalevrijednu akciju. Odsvirat ćemo svoje tri pjesme koje ljudi najviše pjevaju, a tu će svakako biti 'Za dobra stara vremena'", najavila je Sanja koja se nada da će dogodine koncert opet biti pred publikom na trgu, jer je to, kako kaže, posebna atmosfera.

Što se tiče planova za nadolazeće blagdane, Sanja se drži tradicije.

"Uvijek su kod nas Badnjak i Božić bili obiteljski blagdani, Nova godina je uvijek bila radna. Ove godine smo većinom neradni, ali nema veze, bit ću u krugu obitelji i prijatelja", veseli se Sanja.

A po čemu će pamtiti godinu na izmaku?

"2020. i 2021. definitivno bi bilo bolje zaboraviti, dvije godine života nam je čudno prošlo, ali bilo je i lijepih trenutaka i treba se sad na to fokusirati", ističe, a priznala nam je i da nema velike planove za nadolazeću godinu.

"Teško je u ovoj situaciji imati planove, danas kad imaš planove za sljedeći tjedan mogu se izjaloviti, tako da jedini mi je plan ostati zdrava, vesela i radosna i biti okružena sa svojim najmilijima", kaže Sanja koja novogodišnje odluke ne donosi već godinama, jer smatra da se odluka može donijeti svaki dan.



"Nisam pobornik onog od ponedjeljka ili od 1.1. na dijetu. Počela sam gimnasticirati prije dva mjeseca i to nastavljam, hodam po šumi i moj jedini je plan provoditi što više vremena u prirodi", govori, a priznaje i da je to tajna njezina mladolikog izgleda za što često dobiva komplimente na društvenim mrežama.

"Moram priznati da se više ne opterećujem godinama, nastojim zdravo živjet koliko je to danas uopće moguće, ali da zapravo boravak i veza sa prirodom je jako važna i pridonosi općem imunitetu i unutarnjem miru i možda zbog toga čovjek izgleda i ljepše i odmornije i mirnije. Što s toga tiče osjećam se sad bolje nego prije pet godina, priznaje pjevačica koja u emisiji In Magazin svakodnevno dijeli i svoje kulinarske savjete.

"Kuhanje je moja strast oduvijek, nije to postalo sad unazad nekoliko godina otkad radim rubriku u In Magazinu, ja kuham već 40 godina. I stvarno volim kuhati, kuhala sam još kao djevojčica uz mamu i to me uvijek veselilo, kad sam se udala i rodila sam kuhala obitelji svaki dan i sad sam spojila ugodno i korisno jer i ja učim neke nove svari pred kamerama“, pohvalila nam se Sanja.

Iako se tradicionalni koncert Želim život zbog pandemije neće održati uživo, Nova TV je pripremila emisiju s glazbenim nastupima, koju ćete moći pratiti na programu Nove TV, portalu DNEVNIK.hr i Facebook stranici DNEVNIK.hr-a. Nastupit će Severina, Petar Grašo, Nina Badrić, Psihomodo Pop te Sanja, Marinko i Zec, a donosimo vam i priloge na temu rada Zaklade, izjave političkih dužnosnika te još mnogo toga.

Telefonska linija kojom možete podržati rad Zaklade Ana Rukavina otvorena je od 1.12 do 31.12. Pozivom na broj 060 9000 donirate 5 kuna kako biste podržali plemenitu akciju i rad Zaklade.

