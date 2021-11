Tihomir Bježančević napustio je kuhinju MasterChefa pa nam je otkrio kako je podnio ispadanje, krivi li nekoga za poraz, za koga navija, a podijelio je i svoj omiljeni recept.

Kralj stres testa, kako su drugi kandidati prozvali Tihomira Bježančevića, napustio je MasterChef kuhinju nakon muke po buzari s prženim crnim njokima i kavijarom od bosiljka.

Nama je otkrio što je točno pošlo po zlu i krvi li možda nekog drugog za svoje ispadanje iz showa.

"Za svoje ispadanje iz MasterChef showa ne krivim nikoga. MasterChef kao koncept kulinarskog natjecanja je specifičan jer je za uspjeh nužan ne jedan nego cijeli niz faktora - znanje, vještine, trenutna psihofizička spremnost, sreća, trud, snalažljivost… Na dan ispadanja moja izvedba nije bila na zadovoljavajućoj razini, najlošije sam replicirao jelo u eliminacijskom izazovu i time je moje sudjelovanje u showu došlo kraju", ispričao je Tihomir za DNEVNIK.HR.

Dolazak u MasterChef je, kaže, za njega bio korak u nepoznato na koji se odvažio kako bi izašao iz zone komfora i slijedio svoje kulinarske snove i ambicije.

"Taj put bio je težak, snimanja su bila dugotrajna i stresna, kao i žrtva koju smo svi mi kandidati podnijeli sa izolacijom i odvojenosti od svojih bližnjih. No, lijepih stvari ipak je bilo nemjerljivo više. Pamtit ću smijeh i suze, zabavu, druženja, timski rad, učenje, i za mene najdragocjenije - stjecanje pravih prijateljstava", priznaje.

A bi li se ponovno prijavio u MasterChef ili je požalio što je to napravio i prvi put?

"Nije mi žao što sam se prijavio u MasterChef jer sam time odabrao uložiti vrijeme u smjer u kojem se želim razvijati, a to je kulinarstvo u kombinaciji sa turizmom odnosno gastronomska ponuda iz kraja iz kojeg dolazim. Kada bih imao priliku vratiti vrijeme, pri odlučivanju za prijavu bih više uzeo u obzir segment privatnosti. Sudjelovanjem u natjecanju izložio sam sebe i svoju obitelj javnosti koja je nerijetko prepuna negativnih kritika i osuđivanja, iako sam za sada na pojedine negativne komentare naišao samo na društvenim mrežama, dok je reakcija ljudi koji mi uživo pristupaju pozitivna. Ne razmišljam o ponovnoj prijavi, već se veselim nekim drugim životnim izazovima", kaže Tihomir pa dodaje i što bi još promijenio oko svojeg sudjelovanja u showu.



"Da sada mogu nešto promijeniti svakako bi to bila duža termička obrada mesa na audiciji. Smatram to ključnim trenutkom svoga MasterChef puta koji me obilježio od samog početka natjecanja do trenutka ispadanja. Tom uvjetno rečeno privilegijom moj put je postao puno teži kako kod žirija tako i kod javnosti, a zbog potrebe opravdavanja pruženog povjerenja, pokazivanja svojih kulinarskih vještina i dokazivanja da je moje mjesto u showu zasluženo", iskreno je Tomislav.

U showu je, ističe, naučio jako puno toga, ali ne samo u kulinarskom smislu.

"O suživotu u velikom kolektivu sa ljudima različite dobi, životnih uvjerenja i stavova, o produkciji, svim protokolima prilikom snimanja emisija. U kulinarskom smislu sam se razvijao i napredovao kroz specifičan način rada i kuhanja u vremenskom ograničenju, sa nepoznatim namirnicama, pod pritiskom kamera, žirija, repliciranja jela vrhunskih šefova. Nedostajao nam je edukativni dio u vidu masterclassova, koji je izbačen iz novog koncepta MasterChefa, što smo najviše kompenzirali kroz eliminacijske izazove gdje se repliciranjem jela najviše i učilo", govori.

Od jela koje je radio u showu teško mu je izdvojiti jedno na koje je najponosniji.

"Svi mi koji smo sudjelovali u natjecanju znamo koliko je truda, muke i zalaganja bilo potrebno da bi se svako pojedino jelo smislilo, izvelo i u konačnici serviralo pred žiri tako da sam na svako svoje jelo u MasterChef-u ponosan i vjerujem da nemam razloga stidjeti se niti jednog jela", smatra Tihomir, koji iz showa nosi i divne uspomene iz MasterChef vile.

"Odnosi među kandidatima bili su isključivo prijateljskog karaktera, a kao što sam napomenuo funkcionirali smo kao jedna velika obitelj. Kao i u svakoj obitelji, bilo je boljih i lošijih dana. Smijeha, suza i svakako ljubavi", tvrdi.

A iako mu je teško izdvojiti kandidate s kojima se najviše zbližio jer su, kako kaže, svi postali jedna velika obitelj, favorita za pobjedu ipak ima.

"Od prvog dana kada sam ga upoznao za mene je najveći favorit u ovome natjecanju Ivan Temšić, iz razloga što je ušao najbolje pripremljen za ovo natjecanje kako u tehničkom smislu tako i mentalno. Fokusiran i predan onome što radi, što voli i što živi... Ono što je specifično za Ivana je to da je svoje znanje nesebično dijelio sa svim kandidatima i u tom smislu on je za mene neovisno o krajnjem rezultatu pobjednik", otvoreno kaže Tihomir, no nešto je manje rječit kada su u pitanju članovi žirija.

"Članovi žirija strogi i pravedni. Nekad više, nekad manje", kratko je prokomentirao.

Tihomir je inače medicinski tehničar i radi u KBC-u Osijek, u operacijskoj sali, a u showu je kazao kako mu je jedan od razloga za prijavu u MasterChef želja da s vremenom promijeni svoju profesiju. Evo što sad kaže o tome.

"Svoj posao i svoju struku volim, ali svakako se mislim razvijati u kulinarstvu. Hoću li profesiju promijeniti to ćemo još vidjeti, vrijeme će pokazati. Jedino što u ovome trenutku znam jest to da je preda mnom period od učenja, educiranja i razvijanja u nečemu što istinski volim i u čemu uživam. Moj kulinarski put vezan je za moju regiju, Slavoniju i Baranju, autohtona jela, namirnice i tradiciju", govori i priznaje koji mu je posao stresniji.

"Stres je sastavni dio bilo koje struke, ali smatram da je stres u medicini daleko najintenzivniji, posebno u aktualnoj situaciji u kojoj je pritisak na medicinske djelatnike nemjerljivo veći od uobičajenog. Stoga sam svoj nastup na audicijskoj emisiji odlučio posvetiti svom medicinskom osoblju, posebno kolegama koji su radili u respiracijskom centru KBC Osijek. Na žalost ili na sreću osobno sam bio dio tog tima samo kratko vremensko razdoblje za razliku od kolega koji su tamo radili godinu dana, neki i duže i ti ljudi su za mene istinski heroji. Ostavili su svoje zdravlje, izlagali sebe i svoje obitelji potencijalnoj opasnosti i nesebično se borili za ljudske živote. MasterChef - stres svakako, ali u konačnici to je ipak samo igra!" smatra.

Tihomir je tijekom sudjelovanja u MasterChefu bio odvojen od svoje obitelji, pa nas je zanimalo je li ga to motiviralo u showu ili je pak presudilo njegovu ispadanju prije kraja.

"Odvojenost od obitelji svakako je jedan od najtežih izazova ovog koncepta natjecanja kako za mene tako i za sve nas natjecatelje koji imamo djecu. Jako je teško i izazovno zadržati fokus na kuhanju i natjecanju kada ne znaš što se događa u vanjskom svijetu. Sama činjenica da mi nedostaju i da ja nedostajem njima svakodnevno me je sputavala, ali u isto vrijeme i motivirala da budem što bolji i dam sve od sebe u svakom segmentu natjecanja", ispričao nam je.

A kakve su reakcije njegove okoline na sudjelovanje u showu?

"Ono što je najbitnije za mene je to da sam imao i imam podršku svoje supruge, svoje obitelji i svojih prijatelja. Poštujem svačije mišljenje, svatko ima svoj izbor i svoje pravo na izražavanje. Reakcije su pozitivne, izuzev dijela osoba koje putem komentara na društvenim mrežama skriveni iza lažnih profila i osobnosti 'hejtaju' mene i ostale kandidate, ali i to je sastavni dio ovog showa i svi smo na to bili spremni", smatra Tihomir.



Što se tiče kuhanja, privatno najradije priprema tradicionalna jela i voli koristiti namirnice lokalnih OPG-ova te smatra da je hrvatska kuhinja jako kvalitetna i svestrana.

"Ono na što sam trenutno najviše usmjeren jest fuzija tradicionalnih jela na malo moderniji način", naglašava.

Najčešće kuha za svoju obitelj i prijatelje, a priznaje ido čijih mu je kritika najviše stalo.



"Moj najveći kritičar je svakako moj sin", kaže.

Tihomir ima i savjet za sve koji se planiraju prijaviti u sljedeću sezonu showa MasterChef.

"Svima koji se planiraju prijaviti na MasterChef svakako bi poručio da budu spremni na borbu, puno odricanja, javno izlaganje sebe i svog privatnog života i na jednu jako veliku promjenu u životu", poručio je, a na kraju nam je dao i recept za omiljeno jelo koje je pripremo u MasterChef kuhinji.

"Jelo koje bih želio istaknuti u svom MasterChef putovanju jest moje audicijsko jelo. Steak od crne slavonske svinje, kremica od butternut tikve, pire od graška, konfitirane šparoge i cherry rajčice. Sve namirnice bile su autohtone za regiju koju ja predstavljam, domaće, uzgojene kod lokalnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i samim time cilj mi je bio poticanje proizvodnje domaće, zdrave hrane i naglasak na Slavoniju i Baranju. Vjerujem da je moja priča bila dovoljno uvjerljiva za žiri koji mi je ukazao presedan u MasterChefu ponudivši mi drugu priliku za ponovnu pripremu mesa na audiciji, obzirom na propust u termičkoj pripremi i time i izvedbi", kazao je, pa je pojasnio kako pripremiti jelo.

"Steak od CSS mariniramo kako bi ostao mekan i sočan. Zatvaramo ga na vreloj grill tavi sa svih strana. Buterrnut tikvu narežemo na kockice , začinimo solju , paprom, muškatnim oraščićem, malo cimeta i češnjaka. Podlijemo sa malo povrtnog temeljca i pečemo u pećnici na 175C 25 min. U blenderu izradimo pečenu tikvu, dodajemo malo masalca i kiselog vrhnja. Blendamo do željene teksture. Grašak kuhamo u povrtnom temeljcu, procjeđujemo ga i šokiramo u ledenoj vodi kako bi zadržao prirodnu zelenu boju. Blendamo uz dodavanje temeljca u kojem smo kuhali do željene teksture pirea, propasiramo kroz sito. Šparoge kratko zapečemo na maslacu u tavi u kojoj smo pekli meso . U tavu dodajemo crno vino, med, maslac i malo soja sosa te meso vraćamo u tavu i dovršavamo ga glaziranjem. Umak reduciramo na tavi i prelijemo ga preko odreska od crne slavonske svinje. Dobar tek!" poručuje Tihomir.

