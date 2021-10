Ukrajinka s engleskom adresom Tetiana Kundyk balansiranjem na žici oduševila je žiri i gledatelje Supertalenta i od Davora Bilmana dobila zlatni gumb, a nama je otkrila kako se pripremala za točku i zašto se odlučila prijaviti u hrvatsku verziju showa.

Nakon treće emisije nove sezone showa "Supertalent" ne prestaje se pričati o nastupu akrobatkinje Tetiane Kundyk, koja je svojom točkom balansiranja na žici zapanjila gledatelje i žiri.

Tetiana je od Davora Bilmana dobila i zlatni gumb, koji ju je plasirao u finale showa, a nama je otkrila kako se odlučila prijaviti baš za hrvatski "Supertalent" s obzirom na to da je rodom iz Ukrajine, a živi u Engleskoj.

"Radila sam diljem svijeta, ali nikad nisam bila u Hrvatskoj. Pojavljivanje na hrvatskom Supertalentu bila je super prilika da dodam još jednu zemlju u svoj životopis, ali i da posjetim Hrvatsku, što sam oduvijek htjela", kazala je Tetiana za DNEVNIK.HR.

Već se natjecala u sličnim showovima u drugim zemljama i ostvarila je značajan uspjeh, ali na nijednom joj se nije dogodilo ono što je doživjela kod nas.

"U nekim showovima sam došla i do polufinala, ali nikad nisam dobila zlatni gumb. Ovo mi je prvi", otkrila je, a priznala je i da je bila jako iznenađena kada ga je dobila, što se vidjelo i na njezinu licu.

"Stvarno to nisam očekivala. Gledala sam kako padaju zlatni konfeti i nisam mogla vjerovati. Mislila sam da se pokvario rekvizit nekog sljedećeg natjecatelja. Nisam bila sigurna što vidim", rekla nam je Tetiana.

Ovo joj je bio prvi nastup u gotovo dvije godine nakon rođenja sinčića, i nije joj bilo lako vratiti se u formu.

"Bilo je teže nego što sam mogla zamisliti. Činjenica da se tijekom trudnoće brzo debljate i gubite mišiće ne poklapa se s nastavkom karijere cirkuske gimnastičarke. A da ne govorim o porodu, doslovno kao da vas je udario kamion. I kad pomislite da je sve gotovo, ostaje vam malo biće koje ovisi o vama 24 sata dnevno, svaki dan. Tako da je to jako, jako teško, ali i izvedivo", kaže Tetiana, koja se za nastup u Supertalentu morala pripremati i u otežanim okolnostima.

"Kako smo bili u lockdownu zbog bolesti COVID-19 i sve je bilo zatvoreno, nisam mogla vježbati u dvorani, pa sam postavila žicu na parkingu. Zakačila sam je za kotače automobila i ispod stavila strunjače. To je bila moja soba za vježbanje, tako sam odrađivala probe i često je bilo kišovito i jako hladno", prisjetila se, a dodala je i kako je prije rođenja sina vježbala puno više, no sada stigne samo 2 do 3 sata dnevno.

Najavila je i što možemo od nje dalje očekivati u showu, a pobjedi se, kaže, još ne nada.

"Imam još puno trikova i novih rutina u rukavu za polufinale i, nadam se, finale showa. Razmišljat ću o pobjedi kada dođem do finala. Idem korak po korak", kaže Tetiana.

Svoj talent razvijala je odmalena, a u showu je rekla i da je tijekom godina puno puta pala sa žice, pa nas je zanimalo je li ikada razmišljala o tome da odustane od svega.

"Jesam, milijun puta", priznaje, no kaže i da je s vremenom naučila kako se dočekati pri padu i tako spriječiti teže ozlijede.

"Jednom sam pala na zglob ruke i jako me boljelo. No sada je dobro", izdvojila je kao jednu od svojih težih ozljeda.

Tetiana nije jedina iz svoje obitelji koja radi u cirkusu i s obitelji praktički tamo živi.

"Moj suprug je peta generacija cirkuske dinastije i skupa radimo u cirkusu u Engleskoj. On je hodač po visokoj žici, a također je i klaun", ispričala nam je.

Zanimalo nas je i može li se u Engleskoj živjeti samo od nastupa u cirkusu ili ona i suprug rade i neke druge poslove.

"Moguće je, ali kada ne bi bilo lockdowna. No moj suprug i ja smo tim, i oboje smo veliki radnici. Nemam vremena, priliku ili želju raditi nešto drugo, gotovo cijelu godinu smo na turneji. Teško je i zamisliti da imam još jedan posao nakon tri nastupa dnevno i uz malu bebu koja svugdje putuje s nama", kaže.

A što bi savjetovala djeci koja žele naučiti balansirati na žici?

"Rekla bih im da stave strunjaču ispod i pripreme se na puno godina padanja. Također bih im rekla da vježbaju osnove baleta i, naravno, rastežu se. To su ključni koraci za gracioznu i snažnu izvedbu", poručuje Tetiana.