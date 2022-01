Radoslava Mrkšić vraća se na male ekrane nakon kratke pauze, a u seriji "Kumovi" utjelovit će lik Ivke. Za DNEVNIK.HR otkrila je je li se odmorila između snimanja, kako se pripremila za ulogu, kakva atmosfera na setu i što joj ljudi najčešće govore kada je nakon više od 40 godina na sceni prepoznaju na ulici.

Filmska, kazališna i televizijska glumica Radoslava Mrkšić s više od četiri desetljeća radnog staža dobro je poznato lice domaćoj publici.

"Na granici", "Bogu iza nogu" i "Dar Mar", neke su od posljednjih serija u kojima je glumila, a sada se vraća na ekrane u nadolazećoj seriji Nove TV "Kumovi". No unatoč kratkoj pauzi od snimanja, kaže da ju je poziv u seriju razveselio.

"Radujete se kada vidite da vas netko zove, treba, želi. Veselio me poziv na casting, ali i plašio. Sve se to događalo dok sam još radila paralelno 'Bogu iza nogu' i 'Dar Mar'. Javila sam se na audiciju više na nagovor i eto me. Nisam se uspjela odmoriti, ali motiv je bio odličan tekst i odlična glumačka ekipa, kao i kompletna ekipa redatelja, snimatelja i svih, svih, da ih ne nabrajam", govori za DNEVNIK.HR Rada koja nakon umirovljenja nije prestala glumiti.

"Svi me pitaju o umirovljenju, a ja eto još radim?! Da, radim i to s radošću. Ako sam u mirovini nisam u mirovanju! Radit ću sve dok me budu zvali i dokle me zdravlje posluži", odlučna je glumica.



"Motivacija nikada nije sporna, glumica sam i motiv je gluma, a energija je još tu. Moja sestra i njena obitelj su moja energija", ističe Radoslava.

U seriji Dar Mar zamijenila je kolegicu Melihu Mahić u ulozi omiljene babe Bebe te je uspješno ispunila njezine cipele.

"U 'Dar Mar' sam ušla umjesto kolegice koja se razboljela i to je to. Tu nemate vremena nešto 'smišljati', važno je bilo nastaviti snimanje, a ja sam u tome pomogla", kaže glumica.

U "Kumovima" ćemo je gledati u liku Ivke s kojom ne pronalazi puno sličnosti.



"Ne mogu procijeniti koliko i što imam zajedničko sa likom Ivke, recimo to da sam i u stvarnom životu sestra, ima nešto u istjerivanju pravde, a kolika je sličnost ili razlika, vidjet ćemo", govori.



Atmosfera na setu je, kaže, radna i ugodna.

"Veliki su zadaci pred nama i radi se vrlo ozbiljno, čak i u pauzama se ponavljaju scene, ali smo spremni i na šalu", priča nam Rada koja za svoje kolege glumce iz serije ima samo riječi hvale.

"U velikoj glumačkoj ekipi je većina meni poznatih kolega, godinama se srećemo na snimanjima ili s nekima i privatno i teško je bilo koga izdvojiti. Jednostavno su mi dragi, poštujem ih i volim, eto. Najradije bi ih sve nabrojila, ali ne bi bilo pravedno nekoga zaboraviti", kaže, a puna je pohvala i za mlade glumce s kojima dosad nije imala priliku raditi.

"U ekipi je dosta novih mladih glumica i glumaca, talentiranih, vrijednih, pametnih, spremnih za hvatanje u koštac s ovim ozbiljnim, mukotrpnim, ali prelijepim zvanjem. Svi su voljni raditi, puni su mladenačke i glumačke pozitivne ludosti i ne treba im puno savjeta. Samo bih voljela da tako zaigrani ostanu dugo, dugo. Zajedničko nam je 'danas', a njihovo je 'sutra'!", ističe glumica.

Ono što joj ipak otežalo rad, kao i ostatku ekipe izu serije, je pandemija koronavirusa.

"Pandemija nikome nije donijela dobro, otežala je rad, prolongirala termine, zaustavila normalan život! Mi smo svi cijepljeni, pridržavamo se svih mjera, testiramo se, ali radimo, a to je važno. Privatno to znači: snimanje - doma!", priča Radoslava.



Iza nje su brojne uloge u domaćim serijama i filmovima, pa ne čudi da je ljudi s kojima se susreće često mijenja za likove koje je glumila.

"Da, kada razmišljam koliko toga sam radila na serijama, nakupilo se: od 'Zore dubrovačke', 'Kud puklo da puklo', 'Na granici', 'Bogu iza nogu', 'Dar Mar', pa nekoliko filmova, poput 'Duh u močvari', 'Most na kraju svijeta' i drugi", prisjeća se glumica i dodaje: "Ne mogu reći da me ljudi često prepoznaju privatno , ako da onda je to po glasu! Jedino su me prepoznavali kao zločestu Ljubicu iz serije 'Na granici'. Najčešće su pitali gdje mi je pištolj?!"



Rada je u HNK Osijek glumila neprestano od 1975. godine do umirovljenja i ne krije da joj kazalište nedostaje.

"U HNK u Osijeku provela sam 42 godine, sretne, tužne, sjetne, lijepe i iznad svega predano i s ljubavlju. Kazalište teče mojim venama i zato glad za glumom ostaje vječna", govori glumica.



Prošla godina bila joj je vrlo radna, snimila je tri serije, dva filma i jednu reklamu. Naša najseksi plesačica pokazala ubojite trbušnjake, pa zadivila i domaćeg miljenika žena: "Boginjo!" +31

"Privatno je u moj život u 2020. godini ušla jedna mala preslatka djevojčica čiji prvi smiješak, prva gugutanja i prvi koračići ispunjavaju moje srce! Ima li veće sreće?!" pohvalila se glumica.

"I na kraju, dragi čitatelji, mislite na sebe, na svoje najdraže, čuvajte jedni druge, volite se. Volite i nas, svoje 'Kumove'. A mi vas već sada volimo i uskoro vam stižemo u goste!" poručila je.

Zabavni program Nove TV donosi novu uzbudljivu dramsku seriju "kumovi" s jakim glumačkim imenima, ali i novim licima koja će oduševiti svojim talentom.

Radnja serije "Kumovi" vodi nas u Zaglave, mjesto podijeljeno na dva suprotstavljena tabora. S jedne strane, tu su novopečeni bogataši i gastarbajteri, s druge strane su vlastodršci i starosjedioci, a u sredini kriminalna gospoda iz velegrada. Pratit ćemo tri obitelji povezane kumstvom i interesom, koje će se sukobiti u utrci za novcem i odlučivati o sudbini mjesta. Glumačku postavu, uz Radoslavu Mrkšić, čine Ana Uršula Najev, Momčilo Otašević, Milan Štrljić, Stojan Matavulj, Vedran Mlikota, Daria Lorenzi, Barbara Vicković, Ecija Ojdanić i mnogi drugi.

Naša najseksi plesačica pokazala ubojite trbušnjake, pa zadivila i domaćeg miljenika žena: "Boginjo!" +31

Kim Kardashian bez Photoshopa: Ovako poznate obline reality-zvijezde izgledaju kada ne prođu uređivanje Instagramovim filterima! +32