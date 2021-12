Ivan Temšić je za DNEVNIK.HR otkrio što će napraviti s nagradom od pobjede u MasterChefu, kako će pamtiti sudjelovanje u showu, kakvi su mu planovi za dalje, ali i pokoji detalj iz privatnog života.

Pobjednik MasterChefa je 26-godišnji Ivan Temšić koji je u napetoj završnici showa svojim jelom najviše zadivio članove žirija.

Za DNEVNIK.HR otkrio je koliko mu pobjeda znači i je li to očekivao.

"Pobjeda je bila neočekivana do samog kraja, a to da će moj desert biti bolje izveden od Goginog, te da ću ujedno istim i pobijediti, nije bilo ni na kraj pameti", priznao je Ivan.

"Možda još nisam svjestan cjelokupne situacije, i koliku težinu zapravo pobjeda nosi, ali naravno da sam izuzetno zadovoljan i sretan, sama pobjeda dokazuje količinu mog angažmana, požrtvovnost, volje, ambicije, ali na kraju krajeva, ljubavi prema kužini", dodao je.

Osim laskave titule, osvojio je i novčanu nagradu, a evo kakvi su mu planovi s njom.

"Nagrada se nikako neće potrošiti, već uložiti. Jedan dio će svakako biti namijenjen privatnoj svrsi, ali smatram da imam mnogo toga za naučiti, razvijati se, i novčana nagrada će uvelike pomoći u istom", priča nam Ivan.

Iz MasterChefa sa sobom nosi i brojne lijepe uspomene te kaže da zbog ničega ne žali.

"Kao i kroz cijeli život, u kojem sam napravio mnogo pogrešaka, vodim se time, da bi svaku od nje ponovio, samo iz tog razloga, što sam na istima i naučio. Istim ću se voditi i o samom sudjelovanju u MasterChefu. Bilo je pogrešaka, ali iz svake sam naučio nešto novo, razvijao se sve više i više. Uz samo kuhanje, koje mi je bilo i srž svega, svakako ću pamtiti predivne trenutke provedene sa predivnim ljudima, bez kojih ovo ne bi ni bilo moguće", iskren je Ivan.



A koji trenutak iz showa nikad neće zaboraviti?

"Origano će svakako biti zapamćen u mom životu, i ta famozna kombinacija istoga sa čokoladom", nerado priznaje te dodaje i kako će zauvijek patiti borbu u polufinalu s dvije, kako kaže, prekrasne osobe koje naziva i svojim prijateljicama. Trenutci u kući i provodi vikendom još su neke lijepe uspomene koje će čuvati, a posebno je sretan zbog novih poznanstava.



"Da mi je itko rekao da će mi par mjeseci kuhanja obilježiti cijeli život, nasmijao bih se, podrugljivo. Sa sigurnošću mogu reći da će se prijateljstva razvijena tokom natjecanja nastaviti dalje, još intenzivnije, ispunjeno zabavom, emocijama, srećom", kaže Ivan koji se nada i nekim budućim suradnjama s kolegama iz showa.

Ispričao nam je i kako su se družili u MasterChef vili dok ih kamere nisu snimale.

"Bilo je svega, od sitnih prepirka, svakako konstruktivnih, druženja uz društvene igre, neuspjelih pokušaja vježbanja, ali u konačnosti sve se svodilo na divno druženje", govori. Naravno, puno se i kuhalo.



"Kuhanje u MasterChef vili je posebna priča, neko malo natjecanje samo za sebe, bez reflektora i kamera, zadovoljiti nepca ostalih ukućana. Tomo i ja smo najčešće bivali u kuhinji kroz cijelo druženje, ali svi su imali pojedinih trenutaka i kreativnih ideja. Tomo se svakako postavio i kao autoritet u samoj kući, više organizacijski", priča nam Ivan.

Što se tiče članova žirija, smatra da su Melkior, Stjepan i Damir dobitna kombinacija.

"Žiri je svakako priča za sebe, autoritativni, strogi, pravedni, ali i motivirani da iz nas izvuku krajnje maksimume, za koje nismo bili ni svjesni da postoje", ističe.



Ivan inače živi s djevojkom s kojom zajedno dijeli strast prema kuhanju, a u MasterChef se prijavio zbog prilike za usavršavanjem i učenja od najboljih te kaže da mu je od početka showa fokus bio samo na tome.

"Prilikom samog početka natjecanja bio sam svjestan što me čeka, i maksimalni fokus bio je usmjeren prema onome zbog čega se i nalazim di jesam, a to je kuhanje. To je jednostavno životni smjer u kojem se želim razvijati, i nisam dopuštao ikakve utjecaje, što vanjske, što bliske okoline", priznaje.

Kuhanje mu, kaže, nije samo poziv, već i stil života te su u tome vidi i u budućnosti.



"Svjestan sam toga da sam još mlad i da jako mnogo zapreka stoji ispred mene, ali znam da imam volju gristi još više i usavršavati se u što više segmenata kuhinje i svega što ju okružuje. Nema želja, već ciljeva", odlučan je Ivan koji već ima i neke ponude, ali kaže i da ne želi prenagliti u svojim odlukama.



"Svjestan sam svojih vještina i sposobnosti, ali mislim da će prava prilika pronaći mene", samouvjereno govori.

Ivan inače rodom iz malog sela u Križevačko-bjelovarskoj županiji i prije sedam godine je preselio u Split na studij građevine, a u grad pod Marjanom se nepovratno zaljubio.

"Jednom prilikom sam vlastitoj majci rekao da bih radije bio kruha gladan u Splitu, nego bio igdje drugo. Relativno mlad sam napustio svoju životnu okolinu, istraživao sebe, i usput zavolio način života u Splitu. Jednostavno mi odgovara okolina, i mislim da sam se u nju uklopio", kaže.

Iako je od građevine odustao, upisao je turistički management, pa će blagdane, osim u kuhinji, provesti i uz knjigu.



"Blagdani će proći u priprema za kolokvije i ispite, ali kuhinja će uvijek biti forte, pogotovo za božićne dane. Okružiti ću se dragim ljudima, dosaditi im kao i svaki put prezentacijama svojih kreacija", priznaje.

Za kraj ima poruku za sve koji razmišljaju o prijavi u MasterChef.

"Svima ambicioznima, kreativnima, razigranima i snalažljivima želim malu dozu hrabrosti da se upuste u nešto, što će im svakako promijeniti život. Propustite li priliku, požalite ćete! Volite li hranu, kuhati, zaigrati se, MasterChef je svakako pravac koji će Vam uvelike pomoći da se razvijete u profesionalnijem pogledu jer vjerujte, ja jesam. MasterChef mijenja živote!" poručio je pobjednik MasterChefa Ivan Temšić.

