Neda Parmać je u emisiji "Zdravlje na kvadrat" progovorila o ljubavi prema trčanju, hrani, nogometu, ali i nogometašima.

Tihi zimski dan na Jarunskom jezeru. No tu tišinu i monotoniju umije razbiti upravo ona - Neda Parmać. Ne da se Neda ni debelom minusu, ni vjetru, ni mrazu. Unatoč svemu ima svoj način vježbanja.

Humora i smijeha kod nje nikad dosta. Ekipu iz emisije "Zdravlje na kvadrat" dobro je nasmijala, i prvi dio treninga završilo je igrom lovice.

Onda je krenuo ozbiljni trening - koliko to s Nedom može biti ozbiljno. A kako bi završili, nego trčanjem!

"Trčim od 12. godine. Mislim da sam to čak i izjavila. Meni to više nije trening, meni je to meditacija. Obučem tenisice i to. Tako da je to meni na tjednoj bazi tri do četiri puta", otkrila je Neda koja uz trčanje voli i dobro pojesti.

"Ne volim meso, ali ono, daj mi sira, rižoto. Znaš, ako me netko pita - je li ti draža riža ili tjestenina, ja mogu na rižotima živjeti. Međutim, isto tako ne odbijam slatkiše, ali evo od danas baš od danas... Sad od ovoga trenutka", našalila se Parmać.

Za sebe kaže kako je hedonistica. Uživa u hrani, piću. Voli popiti dosta vode, pivo, gin-tonic. Jede dosta voća i povrća. Dodaje da voli sve timske sportove.

"Ne mogu reći da ja znam igrati nogomet, ali kad se igra nogomet, ja ću nogomet, ja ću sve, daj mi sve. Fakat sam sportski tip. Obožavam se timski natjecati", priznala je pjevačica.

Igrala je rukomet u osnovnoj školi. Iz tjelesnog je imala 5. Sport toliko i ne prati osim…

"Podržavam našu reprezentaciju, ali da ću s mužem gledati tekmu….neću", kazala je Neda, a otkrila ije i koji joj je naš nogometaš najviše seksi.

"Ne, nije mi bed priznati, moj muž je pametan čovjek. Bio je neki nosati frajer u nogometu. Imao je baš neki nos, ali meni je bio zgodan. Je li ti pada na pamet takav neki?", pokušala se prisjetiti.

"Evo, sjetila sam se: Je li Vrsaljko? On mi je super. Nije ćelav nije nosat, sladak je, ali na njemu mi se najviše sviđa to što mi se čini da je odličan zafrkant", dodala je Parmać.

Cijelu priču pogledajte u videu!