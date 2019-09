Nadia Cvitanović oduševila je ulogom Petre Masle u seriji "Na granici", čija se druga sezona danas počinje emitirati u programu Nove TV.

S Nadijom smo pričali o seriji i novim zgodama koje očekuju njezin lik.

"Meni se svidio scenarij i lik, ali kada sam upoznala ostale glumice i glumce, osjetila sam da bismo mogli napraviti dobar posao. O tome kako će seriju publika primiti nisam razmišljala sve dok nije počelo emitiranje. Zapravo, kad smo radili, nikad nismo razmišljali o tome hoće li se to publici svidjeti ili ne. Vjerojatno je i to jedan od razloga zašto se postigao takav uspjeh", zaključila je Nadia.

Zanimalo nas je i hoće li se njezin lik promijeniti u odnosu na prošlu sezonu i mogu li gledatelji očekivati velike zaokrete u karakterima.

"Neće se znatno promijeniti karakter, ali ćemo je zateći u situacijama i okolnostima koje će otkriti nove dimenzije njezina karaktera. Konkretnije, mislim na nova mjesta, nove ljude i nove odnose, a i neki stari odnosi će se promijeniti", zaključila je Nadia.

Promijenio se i Nadijin život jer joj je popularnost u Hrvatskoj itekako porasla, no ona se s time bez problema nosi.

"Prepoznatljivost je bila najveća promjena. Šok je bio u početku, no uglavnom imam dobra iskustva, pa to da ne doživljavam to kao neki teret", priznala nam je.

Između snimanja Nadia se odmorila za nove radne pobjede i dobro iskoristila tu pauzu.

"Pauzu sam provela je u krugu obitelji, a jedan dio iskoristila sam da otputujem i posjetim neke prijatelje", izjavila je.

Nakon odmora odmah je krenula u nove ambiciozne projekte.

"Po završetku snimanja druge sezone 'Na granici' odmah sam krenula na nove projekte, u pitanju su snimanja i predstava. Nije cijelo ljeto bilo radno, ostatak vremena provela sam na moru s dečkom", otkrila nam je Nadia, koja kod svog lika najviše voli odlučnost, hrabrost, ali i ranjivost.

Nakon snimanja na ulici je doživjela brojne susrete s obožavateljima i neke nove, ponekad neobične situacije.

"Bilo je raznih situacija, neobičnih da, no sve su zapravo smiješne. Ljudi vole seriju, uglavnom žele iskamčiti odgovore u vezi s nastavkom radnje. U takvim situacijama često se znam zezati i izmišljati najmanje vjerojatne scenarije, situacije na koje bi gledatelj zadnje pomislio. To zna biti jako zabavno", otkrila nam je.

Dio svog lika pronalazi i u sebi samoj.

"Naravno, pronalazim. Petru većim dijelom igram kao samu sebe na početku mojih 20-ih", priznala je.

Novoj sezoni vesele se gledatelji, ali i glumci, pa tako i ona.

"U drugoj sezoni pojavljuje se nekolicina novih likova. Bilo mi je zadovoljstvo raditi s tim kolegama, neke sam znala radeći s njima na prethodnim projektima, a s nekima sam prvi put radila. Maksimalno su se uklopili u našu istreniranu ekipu, ali i napravili odlične uloge. Mislim da će publika uživati u kombinaciji nas uhodanih Lokvičana i ovih svježih došljaka", smatra Nadia.

Osim uloge Petre Masle, Nadia se može pohvaliti i drugim ulogama koje je i više nego uspješno utjelovila pa smo je pitali koliko je ponosna na samu sebe.

"Nisam neki tip osobe koji je znatno ponosan. Svjesna sam sebe, kako u obliku vrlina, pa tako i u obliku mana. Gledam na život kroz zahvalnost. Zahvalna sam na prilikama koje su mi se ukazale, na prepoznavanju rada, truda i talenta, a najviše sam zahvalna na obitelji, prijateljima i dobrim suradnjama s kolegama", zaključila je.

Da ne igra ulogu Petre Masle, Nadia bi se u jednoj ulozi posebno voljela naći.

"Definitivno bih bila policajac Tomo", priznala nam je ova talentirana glumica, koju ćemo vjerujemo još puno puta viđati i susretati u budućnosti.