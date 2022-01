Mijo Kevo vraća se na male ekrane u seriji "Kumovi" koja uskoro stiže na Novu TV, a nama je otkrio kakva je bila atmosfera na snimanju i ispričao nam jednu smiješnu anegdotu.

Glumac Mijo Kevo osvojio je domaću publiku kao policajac Zdenko u popularnoj seriji Nove TV "Na granici", a sada se ponovno vraća na male ekrane.

Uskoro ćemo ga imati priliku gledati u seriji "Kumovi", a glumac ne krije svoje oduševljenje zbog toga.

"Moja suradnja s Novom TV datira još od 'Hitne 94', 'Periferije city', hita 'Larin izbor' gdje sam igrao lika Milu, zatim 'Najboljih godina' negativca Žaru, sve do neizbježnog policajca Zdenka sa 'Granice'. Tako da se uvijek veselim raditi sa ekipom Nove TV, koja radi na svim tim igranim projektima, a koji su vrhunski profesionalci i divni ljudi", kazao je Mijo za DNEVNIK.HR.

Lik kojeg igra u seriji Kumovi zove se Marko Šank. Radi u općini kao referent i ima svoju devizu: proći u životu i poslu sa što manje napora i stresa. U biti je neradnik i u tome je pravi specijalac. Drugi dom mu je lokalna gostionica koja mu služi i kao vanjski ured. Ponekad je ciničan, nema obitelj, živi s majkom, sve će napraviti, ponekad i loše stvari samo da živi život na koji je navikao.

"Sad koliko imam i imam li uopće sličnosti sa likom kojeg igram, hm? Dalo bi se pričati", šali se glumac.

Za ulogu se, kaže, pripremao tako što se osvrnuo oko sebe.

"S godinama se u životu susrećeš, kako u društvu tako i u samoj familji, sa sličnim karakterima. Samo dolaskom na bilo koji šalter državne ustanove, čast iznimkama, uvijek naletiš na nekog službenika Marka", govori Mijo i dodaje kako voli igrati likove koji su osebujni na ovaj ili onaj način.

Upoznat je i sa sredinom u koju je smještena radnja.

"Mjesto Zaglave su sredina koja mi je dobro poznata, jer sam odrastao tj. provodio djetinjstvo i školske praznike na selu kod bake i dida. Selo Radošić u dalmatinskoj zagori. To mi je najbolji period u životu, to vrijeme, ljudi i običaji kojih više nema", prisjetio se.

Mijo je jako zadovoljan atmosferom na setu.

"Kao šta sam već rekao atmosfera i ljudi koji rade iza kamere su zlato koje Nova TV posjeduje, ali stvarno ne podilazim, vrhunski profići koji rade u strašnom tempu i formatu koji traži brzinu, spretnost, improvizaciju. Kolege glumci su stvarno super, sa dosta njih sam radio prije na nekim drugim projektima. Dobro funkcioniramo, pogotovu u uvjetima pandemije i tempa kreni- stani, pozitivo-negativo, maska, i učestala testiranja na ovim po tko zna kojem po redu valu", priča na glumac.

Opet se ujedinilo i s nekim kolegama iz serije "Na granici", a s nekim glumcima je prvi put surađivao i čini se da su baš oni na njega ostavili poseban dojam.

"Ono sta želim istaknuti su mlade kolege, ima dosta mladih i novih lica na ovom projektu i s njima mi je super biti u kadru. Jednostavni, veseli, neopterećeni, svi do jednoga, ma čista uživancija", pohvalio je kolege.

Prepričao nam je i jednu anegdotu sa snimanja.

"Zanimljivih anegdota na ovakvim dugotrajnim snimanjima ima koliko hoćete. Evo jedne, snimali smo dva dana masovne scene na lokaciji, puno glumaca, statista, naravno sva ekipa iza kamere. Kako se radnja dešavala oko nekakve proslave gdje je bilo dosta hrane, a prilikom redateljskog raspoređivanja glumaca u sceni mene je dopalo da budem pokraj stola gdje je bio načeti pršut na stalku i naravno kolači. Epilog svega nakon dva dana snimanja i moje stalne pozicije oko stola sa pršutom, pršut je bio ogoljen do kosti, a kolači poharani. Najveći krivac sam ja uz asistenciju još nekih kolega da ih ne otkrivam, kroz snimanje stalno sam opominjan od ljudi iz rekvizite da ne jedem kolače i pršut ili da smanjim gurmanski doživljaj. Da, moja su slabost pršut i kremasti kolači. Na kraju smo ipak snimili sve, a ja sam obećao da se sljedeći put držim što dalje od pršuta i kolača", ispričao je Mijo.

Ljudi ga na ulici i danas prepoznaju kao Zdenka iz serije "Na granici".

"Da, 'Granica' je bila stvarno još jedan fenomen tog televizijskog formata u režiji Nove TV. Popularna na čitavom prostoru bivše Juge, i mladi i stari su je pratili. Pratili su je naši ljudi koji žive i rade vanka. Pa tako i lika Zdenka dobroćudnog, iskrenog i pomalo naivnog tupavog policajca, kojeg sam volio glumiti. Pogotovu šta su mi kreativci serije dali slobodu da ga nadograđujem karakterno i vodim u tom nekom ludom smjeru skupa sa opaljenim načelnikom Tomom. U moru brzog ritma života i društvenih mreža i sadržaja sjete se pogotovu u televizičnim sredinama, da sjete se, reagiraju sa 'Ej, Zdenko!' ili 'Eno policajca Zdenka'", kaže glumac.



"Što se tiče planova i želja za u buduće, to su prije svega zdravlje, zdravlje i zdravlje. I pomalo zarađivati, ništa previše da glava ne zaboli. U uvjetima kojima već jesmo i gdje dosta ljudi u okruženju teško živi, sretan sam što radim to što volim, snimam, ljudi me zovu i to je dobro. Na kraju ostane i koja kuna da uveselim svoje najbliže, gdje ćeš veće sreće", skroman je Mijo.

Radnja serije "Kumovi" vodi nas u Zaglave, mjesto podijeljeno na dva suprotstavljena tabora. S jedne strane, tu su novopečeni bogataši i gastarbajteri, s druge strane su vlastodršci i starosjedioci, a u sredini kriminalna gospoda iz velegrada. Pratit ćemo tri obitelji povezane kumstvom i interesom, koje će se sukobiti u utrci za novcem i odlučivati o sudbini mjesta. Glumačku postavu, uz Miju Kevu, čine Radoslava Mrkšić, Ana Uršula Najev, Momčilo Otašević, Milan Štrljić, Stojan Matavulj, Vedran Mlikota, Daria Lorenzi, Barbara Vicković, Ecija Ojdanić i mnogi drugi.

