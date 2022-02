Matiju Lovreca uskoro ćemo gledati u showu "Ples sa zvijezdama" na Novoj TV, a u intervjuu za DNEVNIK.hr ispričao je mnoge detalje iz svog života.

Zagrebački voditelj i DJ domaćoj je javnosti poznat već dugi niz godina, a uskoro ćemo ga gledati i kao jednoga od natjecatelja showa "Ples sa zvijezdama", koji se vraća na Novu TV.

"Ples za mene znači sofisticiranu nadogradnju glazbi, nebeski spoj zvuka i kretanja. Ples je umjetnost, ples je vještina, ples je ljepota. Ples je i zabava za cijelu obitelj, ples je ono što vas ističe od gomile na plesnom podiju", komentirao je Matija u intervjuu za DNEVNIK.hr. Otkrio je i koji mu stil najbolje ide.

"Najbolje od svih plesova mi ide sentiš. Ako je to uopće stil. Naslonjen na partnericu lagano vučeš noge. A za stvarno, mislim da bi mi najlakše išao, da sam ikada plesao, neki rock ’n’ roll. Cijela produkcija je na najvišem nivou i imamo najbolje uvjete za vježbanje, pa se nadam da ću savladati sve stilove koji se od mene očekuju", istaknuo je. Priznao je i kojeg se stila najviše pribojava. "Bojim se latinoameričkih stilova, znaju biti naporni i brzi, a u mojim godinama je to teško pratiti! No, dat ću sve od sebe kako bih opravdao povjerenje produkcije i svih koji će mi dati podršku", otkrio je Lovrec, koji je rekao i za koji svoj adut misli da će mu najviše pomoći.

"Moj tajni adut za prolaz je životno iskustvo, šarm, puno poznanika koji će glasati za mene i, naravno, suosjećanje. Ovo je najviši vrhunac televizijske produkcije, gdje su okupljene zvijezde iz javnog života i udružene s najboljim plesačicama i plesačima u Hrvatskoj! Tu treba dobro prionuti", naglasio je. Matija Lovrec priznaje da ima i neka očekivanja od showa, ali i plesne partnerice. "Očekujem nekoliko stvari od showa i od partnerice: prvo, očekujem da ću se dobro zabaviti, pokazati sebe u drugom svjetlu nego što me ljudi doživljavaju. Zatim, očekujem naučiti sve plesove. A od partnerice očekujem strpljenje, ljubav i pažnju", zaključio je.

Lovrec je inače često u medijima komentirao svoje zdravstvene probleme. Ispričao nam je kako je počela njegova bitka i kako iz današnje perspektive na sve gleda. "Nikada ne znate što se krije u vašem tijelu i koje bolesti nosite. Ako na vrijeme dijagnosticirate bolest i krenete odlučno u borbu, sve je moguće. Prošao sam sve, a danas sam jači nego ikada! I mentalno i fizički", kaže Lovrec. Ispričao nam je u razgovoru i kako je počeo s karijerom koju je odabrao.

"Moja karijera spaja mnogo smjerova javnog života: od televizije, voiceovera i snimanja reklama do puštanja glazbe i sviranja. Sve je to bio splet okolnosti, malo talenta i mnogo rada i upornosti", ističe te dodaje kako i dalje radi kao DJ. "Radim i dalje kao DJ za neke posebne prilike, za prijatelje, ali i kao predavač na DJ Akademiji, gdje je za nama 15 godina i 25 generacija polaznika koji su itekako ostavili traga na DJ sceni", komentirao nam je. Iskren je bio i o tome tko mu je najveća podrška. "Najveću podršku imam u svojoj glavi. Zatim u obitelji i prijateljima. Bez podrške teško je sve povezati i realizirati", naglasio je Matija.

Za kraj se osvrnuo i na to koji trenutak iz karijere posebno pamti te zašto. "U svojoj karijeri pamtim mnoge stvari, od testiranja automobila i motora, preko zahtjevnih snimanja do ludih noći za DJ pultom. Mislim da je nastup u krcatom klubu Aquarius, i to godinama tjedan za tjednom ipak najveća uspomena i zadovoljstvo! Ipak je tu bilo najviše plesa, a plešemo kada nam je ugodno! Tako ću se sigurno sjećati i ovog pothvata, bez obzira na to kako završim u showu", rekao je za DNEVNIK.hr.

