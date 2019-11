Marka Mrkića gledatelji Nove TV upoznali su u popularnom showu "Ples sa zvijezdama", a od prošlog petka gledamo ga u IN magazinu kao novog voditelja uz manekenku Iris Cekuš.

Talentiranog plesača Marka Mrkića publika Nove TV upoznala je u showu "Ples sa zvijezdama", u kojem je plesao s Viktorijom Đonlić Rađom te dogurao do finala.

Osim savršenim plesnim pokretima i koreografijama, Marko je pažnju publike tada privlačio i spontanošću te urnebesnim vicevima koje je pričao u backstageu, a od prošlog petka gledamo ga u novoj ulozi, i to onoj voditeljskoj. Naime, Marko je s poznatom svjetskom manekenkom Iris Cekus preuzeo voditeljsku palicu najgledanije lifestyle emisije IN magazin, i to petkom, dok ćemo Renatu Končić Mineu i Miju Kovačić i dalje gledati u voditeljskim ulogama svim ostalim radnim danima.

S Markom smo popričali o novom angažmanu, o tome ima li tremu, ali i kako će mu reagirati djevojka na to što mu je i nova partnerica jedna od najljepših Hrvatica.

"Suradnja je došla zapravo sasvim neočekivano, ali sam osjećao da je to dobar potez. Javni nastup uvijek mi je bio zanimljiv, pa kad su me pozvali na prvu audiciju, bio sam dosta uzbuđen, pogotovo jer mi je ovo prvi angažman ove vrste", otkrio nam je plesač, koji priznaje kako prije svakog nastupa, bilo plesnog ili ovog pred kamerama, osjeća uzbuđenje koje ne bi nazvao tremom.

Podsjetili smo ga na viceve koje je pričao u sklopu showa "Plesa sa zvijezdama" u kojem je bio jedan od glavnih šaljivdžija... Hoćemo li takvog Marka gledati i u IN magazinu?



"Najsmješnija stvar kod tih viceva je to što uopće ne znam ispričati vic kako spada niti sam neki njihov veliki obožavatelj. Krenulo je to kao poluinterna fora na mom Instagramu, ljudima se svidjelo, pa se pretočilo i u Ples sa zvijezdama. U IN magazinu se nadam da će biti doze humora, ne viceva, ali naravno - sve u svoje vrijeme. Još uvijek pokušavam školski slušati starije i iskusnije kolege, brusiti vještine, pa će humoristični iskoraci doći kad trebaju."

A što kaže njegova djevojka na to da nakon plesa s prekrasnom Viktorijom Đonlić Rađom, suprugom legendarnog košarkaša Dine Rađe, sada surađuje sa svjetski uspješnom ljepoticom Iris Cekuš?

"Djevojka kaže da bih se trebao malo stesati da dođem do izražaja pokraj najljepših žena u Hrvatskoj. Iris još nije imala priliku upoznati, a s Viktorijom se redovito druži bez mene, pa je možda bolje pitanje što Dino i ja mislimo o tome", kroz smijeh odgovara Marko, koji je ostvario bliski odnos s košarkašem tijekom snimanja "Plesa sa zvijezdama".

Također, njih su dvojica tjednima zabavljala javnost izmišljenim neprijateljstvom te navodnom Dininom ljubomorom na Marka, pa nas je zanimalo možemo li očekivati tako nešto i s Brazilcem Pedrom Soltzom, Irisinim partnerom?

"Najljepša stvar iz Plesa sa zvijezdama je ta da smo svi ostali dobri prijatelji, iako smo se upoznali samo spletom okolnosti u tom nekom ludom periodu života. Siguran sam da će biti prilike da se djevojka i ja družimo i s Iris i Pedrom, a ako bude prijetnji kao što je bilo s Dinom, barem me tješi da je Pedro fizički manji od Dina."

"Bit ću zadovoljan kad se posao dobro odradi, što uglavnom znači da sam zadovoljan i ja, i publika, i tim IN magazina. To je krajnji cilj. Komentare tu i tamo pročitam, na kraju krajeva, svaka emisija radi se zbog ljudi, a ako oni nisu zadovoljni, džabe smo krečili", odgovara nam Marko na pitanje o tome hoće li pratiti komentare na društvenim mrežama vezane za svoj novi angažman.

"Prvi put kad sam pogledao svoj voditeljski debi pomislio sam koliko sam daleko došao od prve audicije, ali i koliko toga još moram naučiti! Zadovoljan sam kako je izgledalo, mislim da smo Iris i ja dobar tandem i veselim se svakoj idućoj emisiji", njegov je zaključak.

Marko, sretno!