Titulu pobjedničkog para i nagradu u iznosu od 200 tisuća kuna u showu ''Ljepotice i genijalci'' osvojili su Karlo Maximillian Vuković i Helena Špiljarić.

Titulu pobjedničkog para i nagradu u iznosu od 200 tisuća kunau showu ''Ljepotice i genijalci'', koji smo proteklih tjedana gledali na Novoj TV, osvojili su Karlo Maximillian Vuković i Helena Špiljarić.

U velikom finalu uz njih su bili Adriana Jakovljević i Luka Deranja, kojima je novčana nagrada za dlaku izmakla, a velik broj bivših natjecatelja navijao je upravo za pobjednički par. Nakon Helene, i s Karlom smo popričali nakon ove pobjede.

Prije svega, kako ste se osjećali nakon pobjede, što vam je u tom trenutku prolazilo kroz glavu?

''Osjećao sam se naprosto divno. Neka nepoznata sreća. Zbilja nisam znao što me snašlo. Nisam mogao vjerovati što se upravo dogodilo''. Baš me preplavila sreća. Sjećam se da mi je trebalo nekoliko dana da u potpunosti shvatim što sam zapravo postigao.

Jeste li bili sigurni u svoju i Heleninu pobjedu?

''Nisam ni blizu očekivao da ću pobijediti. Nakon prvog djela finala, to jest poligona finalista, mislio sam si 'OK, Karlo, nema veze, viceprvak si'. I to je enormno postignuće od pomisli s početka showa 'samo da ne ispadnem prvi'. U kombiju do povratka u vilu Luki sam čestitao na pobjedi. Za vrijeme drugog dijela finala samo sam slijedio svoj instinkt.

Velik broj bivših natjecatelja navijao je upravo za vas. Koliko Vam je značila njihova podrška?

Pa, iskreno, nisam se previše obazirao na to, no bilo mi je itekako drago vidjeti i za vrijeme drugog djela finala čuti gromoglasne povike i silnu dernjavu od bivših ukućana koji su to gledali.

U kakvom će vam sjećanju ostati vaši suparnici iz finala, Adriana i Luka?

Luka i Adriana divne su osobe koje sigurno neće ostati samo u ropotarnici povijesti mojih sjećanja iz showa, već će uvijek biti dio mog života, nadam se. Luka je nevjerojatna osoba, osoba koja može unijeti mir svugdje, koja zrači nevjerojatnom mirnoćom i podrškom za druge te je svakako osoba koju želiš imati pored sebe u dobru i u zlu. Na stranu što smo ja i Luka imali neki "konflikt", no show je samo simulacija stvarnosti, ne i sama stvarnost. Istina je da smo imali neku svađicu, ali to smo riješili te noći i svi znate kako smo maestralnu egzekuciju izveli na sljedećim nominacijama. Ja nikada nisam bio u eliminacijama te bih se grizao da nisam barem jednom u njima završio, možda sam trebao i prije, tko zna.

Kako namjeravate potrošiti osvojeni novčani iznos?

Novac ću potrošiti onako kako sam i planirao, na sebe i meni drage ljude.

Osim po pobjedi, po čemu ćete pamtiti ovo iskustvo i biste li ga ponovili?

Uh... puno je toga... Pamtit ću ga po predivnim iskustvima s ukućanima koji su mi postali nevjerojatnom brzinom neopisivo drage osobe. Pamtit ću noći gdje smo ja, Anton i Marjan u dnevnom slušali klasiku do dugo u noć uz neko piće i nevjerojatne razgovore. Po Marjanovoj harmonici, po boci istine i svim trenucima isčekivanja tko će izići iz eliminacijske sobe. Po nevjerojatnim partijima u kući te iskrenim razgovorima. Pamtit ću najljepšu sobu, moju i Heleninu, u vili na vrhu kuće. Po Lukinim smirivanjima mene pred izazove te općenito Luku. Po jutarnjim kavama te neograničenoj količini sira u frižideru.

Po nezaboravnim izjavama iza kamera ljudi u kući, po slici Ronaldove glave s makeovera u kuhinji te situacijama koje se jednostavno pamte do kraja života. Puno sam toga izostavio što vjerojatno ne stane u roman, a kamoli tu, no svakog od tih predivnih bića sam zavolio te će cijela kuća i osobe u njoj ostaviti neizbrisiv trag u mom sjećanju.

Što i kako dalje s Helenom? Hoćete li ostati u kontaktu i nastaviti se družiti?

Pa ne znam, to ovisi i o njoj, zar ne!? Zasigurno ćemo ostati u kontaktu. Iskreno bih to htio jer je Helena jednostavno osoba koju želim imati u svom životu.