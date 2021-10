Jerry Vale otkrio nam je svoje dojmove nakon audicijskog nastupa u showu "Supertalent", ali i da je video postao viralan u rodnoj mu Venezueli.

Jerry Vale iz Venezule oduševio je gledatelje i žiri svojim pjevačkim umijećem u showu "Supertalent", a nakon što su se dojmovi slegli otkrio nam je kako se osjeća te kako su njegovi prijatelji i obitelj reagirali na nastup.

"San postaje istina! Jako sam sretan što su mi Supertalent i Nova TV pružili priliku da me ljudi prepoznaju na ulici. Sva moja obitelji i prijatelji u Venezueli i ovdje su stvarno sretni. Još ne mogu vjerovati. Ludo je kako me ljudi na ulici hvale i govore bravo, da me podržavaju i da ne smijem odustati. Što se tiče moje glazbe već sam napisao pjesmu koja se zove "Idemo na plažu", pola je na španjolskom, a pola na hrvatskom jeziku. Već sam dobio puno prijedloga za suradnju, a video nastupa je postao viralan u Venezueli", priznao nam je Jerry.

Jerry kaže i da se komentara članova žirija uopće nije bojao.

"Ne, nisam! Znam da cijene talent i bio sam siguran u svoj nastup i pripremu", izjavio je Jerry.

U Hrvatskoj živi već godinu dana, a nešto mu od kuće posebno nedostaje.

"Nedostaje mi cijela obitelj, tri godine ih nisam vidio. Bio je to jako težak period u cijelom mom životu. Jedva čekam da ih zagrlim. I reći im koliko ih volim. Vrlo smo ujedinjena obitelj i nedostaje mi moj brat blizanac", otkrio nam je Jerry.

Zamolili smo ga i da nam usporedi ljude u Hrvatskoj i rodnoj Venezueli. Ima li nešto po čemu si jako nalikuju?

"Ljudi u Hrvatskoj su vrlo slični mom narodu. Vi ste topli ljudi. Uvijek nasmijani, uvijek pružate ruku ili lijep komentar. Volite se grliti, baš kao i ja.

Ovdje sam našao dobre prijatelje, ljude koji su vam spremni pružiti ruku ili savjetovati kad je potrebno. Ovo tlo je sada dio mog doma. Hrvatska i njezini ljudi imaju posebno mjesto u mom srcu", zaključio je.

Jerry se nekada bavio odvjetničkim poslom, a kaže da nikada u potpunosti nije odustao od te karijere.

"Nisam odustao od karijere odvjetnika. Ponekad iz hobija savjetujem klijente, prevodim pravne dokumente i ugovore s nizozemskog, njemačkog, talijanskog, francuskog i portugalskog jezika na španjolski, jer ih tečno sve govorim. I još uvijek studiram, zapravo trenutačno završavam magisterij na studiju međunarodnih poslova na Latinsko američkom i karipskom sveučilištu u Venezueli", ispričao nam je Jerry.

Reakcije ljudi na ulici koji su ga čuli kako pjeva jako su ga dirnule, baš kao i on njih, a tu su se rodila i neka dobra prijateljstva.

"Njihove reakcije su bile jako pozitivne. Sjećam se da je mnogo ljudi i zaplakalo, što me jako dirnulo i mnogi od njih postali su mi prijatelji. Oduvijek su mi govorili kako bih se trebao prijaviti na neki talent show i da sam stvoren za neki veći scenarij", izjavio je.

Jerry nam je otkrio i što bi prvo učinio u slučaju pobjede u showu "Supertalent".

"Ako pobijedim u Supertalentu, bit će mi to jedinstvena prilika da pokažem svoju glazbu kao kantautor. Bit će to trampolin koji sam čekao da me učini poznatim i da ostvarim svoje snove. Napravit ću veliki koncert na ulici u Zagrebu i u Samoboru! Podrška ljudi u tim mjestima za mene je bila neprocjenjiva. A ja ću predstavljati hrvatski jezik i Hrvatsku u cijelom svijetu", otkrio je.

I za kraj pitali smo Jerryja ima li možda neku posebnu osobnu kojoj posvećuje svoje pjesme, je li pronašao ljubav?

"Još uvijek tražim ljubav svog života. Jesi li tu?", pita se Jerry.