Jelena Perić, koja je domaćoj javnosti poznata i kao hrvatska Kim Kardashian, za DNEVNIK.HR je otkrila što misli o nadimku koji je godinama prati, a ispričala nam je i kako je tekao njezin put do milijuna pratitelja na društvenim mrežama.

Blogerica i jedna od naših najuspješnijih influencerica Jelena Perić uskoro će se pred kamerama pokazati i nešto što je dosad skrivala unutar svoja četiri zida.

Jelenu ćemo gledati kao natjecateljicu showa "Ples sa zvijezdama" koji se ovog proljeća vraća na Novu TV i ne krije uzbuđenje zbog prilike koju je dobila.

"Za mene je ples odmak od svakodnevnice. Razonoda koja mi diže raspoloženje, samopouzdanje i izvlači svu ženstvenost. Doduše ne plešem često i to najčešće radim u svoja četiri zida kad me nitko ne vidi", kazala je Jelena za DNEVNIK.HR.

Kao stil u kojem se trenutno najbolje snalazi, izdvaja freestyle jer se s ostalim stilovima plesa dosad nije imala priliku upoznati.

"Ali jako se veselim latino plesovima poput sambe, rumbe i paso doblea", ističe i dodaje kako se sambe istovremeno i najviše pribojava, ali uzda se i u svoje tajne adute.

"Iskreno, mislim da imam osjećaj za ritam i da ću samu sebe iznenaditi pozitivno. Trudit ću se biti najbolja", kaže.

Ne krije ni kakva su joj očekivanja od showa i plesnog partnera.

"Od samog showa očekujem odličnu zabavu, puno dobrog plesa, super ocjene, realne kritike i što duži prolaz dalje. Od plesnog partnera očekujem dosta strpljenja, da smo kompatibilni i da zna izvući iz mene ono najbolje", govori nam Jelena koja je domaćoj javnosti poznata i po nadimku hrvatska Kim Kardashian.

"Dugi niz godina vučem taj epitet uz svoje ime, a osobno nikad nisam izjavila da želim biti hrvatska Kim Kardashian. Drugi su u meni možda primijetili sličnost zbog šminke koju je ona najviše tada popularizirala, a skoro cijeli svijet kopirao pa tako i ja, samo smatram da me to ne čini odmah hrvatskom Kim Kardashian", napominje Jelena, ali u svemu tome vidi i nešto pozitivno.

"Naravno, ne mogu pobjeći od činjenice da su mi te usporedbe u jednu ruku i pomogle za popularnost i da sam stekla brojne pratitelje na temelju upravo tih usporedbi. Ne gledam na to kao na nešto negativno, jednostavno želim izaći iz nečije sjene, a smatram da sam se dovoljno dokazala u ovoj industriji svih ovih godina kroz rad pa bih ipak željela biti influencerica Jelena Perić", naglašava.

Jelena na Instagramu ima milijun sljedbenika, a njezini make-up tutorijali hit su i na YouTubeu. Ispričala nam je kako joj je to pošlo za rukom pa se prisjetila i svojih početaka.

"YouTube volim, ali na Instagramu brojim više pratitelja i Instagram je platforma na kojoj objavljujem češće. Sve je počelo 2016. godine kada sam počela objavljivati prve radove putem video postova. Počela sam jako skromno ni ne očekujući gdje me samo par make-up tutorijala mogu dovesti. Skoro svaki video tada je postao viralan i dijeljen na svim većim profilima. Tada je bilo normalno dobiti i 20 tisuća pratitelja preko noći s obzirom da mi je ciljana publika bila Amerika i strano tržište iz razloga što je u Hrvatskoj posao influencera tada bio nepoznanica i još nedovoljno istraženo područje. Sve se vrtjelo oko make-up tutorijala i lifestylea, i smatram da me to najviše 'proguralo', a referirajući se na prethodno pitanje mogu potvrditi da sam popularnost stekla i putem medija i članaka koji su se objavljivali o meni", iskrena je Jelena.

Popularnost na društvenim mrežama s godinama ju je naučila i kako se nositi s nezaobilaznim negativnim komentarima, a kaže i da ih sada dobiva puno manje nego prije.

"Tu i tamo se zna dogoditi neki hejt komentar ili poruka, ali s obzirom na to da se jako dugo bavim ovim poslom, naučila sam da me takve stvari vise ne mogu uvrijediti ili povrijediti. Poštujem konstruktivne kritike i one su uvijek dobrodošle, dapače, ali odvajam ih od negativnih komentara kojima je u cilju dobiti tvoju negativnu reakciju i jedini lijek za to je block lista", kaže.



Osim tutorijala za šminkanje, Jelena na Instagramu često dijeli i svoje zavodljive fotografije, a pratitelje je posebno zadivila brzim povratkom u top-formu nakon rođenja sinčića Tea.

"Ja bih voljela da je to bilo brže s obzirom da su prošle skoro dvije godine, a ja sam tek sada blizu svoje stare kilaže. Mislim da je jedina prava formula balansirana prehrana i tjelovježba. U mom slučaju duge šetnje s Teom i ponekad kad mi vrijeme to dozvoljava kardio ili hiit trening", priča nam Jelena.

Majčinstvo ju je, kaže, promijenilo iz korijena.

"Možda će zvučati kao klišej, ali dolaskom djeteta žena se iznova rodi i upozna neku novu sebe. Promijenila sam neke navike, naučila se strpljenju, nisam više sama sebi na prvom mjestu i Teo je prva i zadnja stvar u danu na koju pomislim, a nekad sam to bila sama sebi. I shvatila sam da je on moj smisao u svemu sto radim i najveći motiv za dalje", ističe.

Otac njezina djeteta je nogometaš Igor Bubnjić kojeg je upoznala preko Facebooka, a par je dosta tajanstven oko svoje veze. Ipak, Jelena nam je otkrila pokoji nepoznati detalj, među ostalim i možemo li očekivati svadbena zvona.

"Nije da sam tajnovita, ali poštujem njegovu odluku da se ne želi eksponirati. Nisam ni ja netko tko voli baš sve dati na pladnju i u tom segmentu volim odvojiti poslovno od privatnog. Skladan smo par i nadopunjavamo se sa svim vrlinama i manama iako to ne pokazujemo na društvenim mrežama. A svadbena zvona se ne čuju još, možda odzvanjaju negdje u daljini s obzirom na ovu cijelu situaciju s pandemijom. Voljela bih da to bude jednog lijepog rujanskog dana u jako opuštenoj atmosferi", ispričala nam je.

Zbog pandemije općenito ne radi nikakve velike planove, ali ne gubi otptimizam.

"Nikad ne znaš što ti nosi novi dan, a najbolja novost je da ću sudjelovati u showu 'Ples sa zvijezdama', i to je nešto što me sad iznimno veseli. Tko zna, možda promijenim i zanimanje!" poručila je na kraju.

