Jana nećemo gledati u finalu, no još ćemo dugo pamtiti njegov nastup u polufinalnoj emisiji.

17-godišnji Jan Samardžija na Supertalent je stigao iz Karlovca i oduševio "starom dušom".

Ako se pitate kako tinejdžer može imati staru dušu, odgovor leži u pjesmi "Odlazak" Arsena Dedića, kojom se Jan predstavio publici i žiriju, koji je bio posebno oduševljen na čelu s Martinom Tomčić.

"Naučen sam na takvu glazbu i ona me inspirira jer se osjećam dobro dok ju pjevam i pokušavam ljudima prenijeti emocije", odmah na početku otkriva nam mladi glazbenik kojem je sasvim jasno da ima vrlo neobičan glazbeni ukus za jednog 17-godišnjaka. "Neobičan je, ali to je tako."

"Ne privlači me muzika koju slušaju moji vršnjaci. Nikad ne bih mogao svirati neke rock-pjesme", izjavio je jednom prilikom Jan, no pod rock više misli na narodnu glazbu koja je danas najpopularnija među njegovom generacijom. "Volim slušati i stranu glazbu, ali jedino ovakve pjesme pjevam, one mi više leže", otkrio nam je.

Na audiciji je svojim nastupom doveo žiri i publiku do suza. Razdragana Martina poručila mu je da je on "jedan od onih izvođača koji će liječiti ljude". "Nisam mogao vjerovati. Dobio sam veliki pljesak i vidio da su ljudi ostali u šoku. Ja sam bio u još većem. Još kad sam vidio Maju da plače..." Kako sam priznaje, očekivao je da će ga malo i negativno kritizirati, no ni u snu nije očekivao reakcije kakve je dobio.

"Imaš jednu razinu duhovnosti koja, prvo, nije primjerena tvojima godinama, drugo, nije u današnje doba, ja bih rekla, poželjna. Ljudi koji su strastveni, emocionalni, senzibilni, koji svijet gledaju i percipiraju i žive drugačije od one današnje površnosti ispadaju manje dobri, drugačiji i vrlo često su okarakterizirani onim negativnim stvarima", poručila mu je u nastavku Martina, koja nije skrivala koliko joj je drago da je baš on stigao na pozornicu showa.

Koliko je teško u današnjem svijetu biti drugačiji od drugih, barem u glazbenom smislu? "Malo je teško, ali ljudi još uvijek vole da ih netko vrati u prošlost, posebno oni stariji."

Ako se pitate kako se Jan zabavlja u slobodno vrijeme, i to smo saznali. "Nađemo se kod nekoga doma i zabavimo se", otkriva unikatni glazbeni talent koji ističe kako njegovi prijatelji ne moraju nužno dijeliti isti glazbeni ukus kao on, već ga samo prihvatiti takvoga kakav jest.

Jana nećemo gledati u finalu Supertalenta u nedjelju 16. prosinca, no još ćemo dugo pamtiti i njegov nastup u polufinalnoj emisiji, u kojoj nam je otpjevao prekrasnu baladu Đanija Maršana "Prozor prema zalazu".

