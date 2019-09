Od 2017. godine Janka Popovića-Volarića na Novoj TV gledamo u ulozi žirija u hit-showu "Supertalent", čija je sedma sezona na rasporedu ove jeseni.

Poznatog domaćeg glumca nedavno smo gledali u ulozi voditelja u plesnom spektaklu "Ples sa zvijezdama" uz Miju Kovačić.

No još od 2017. godine Janka Popovića-Volarića na Novoj TV gledamo u ulozi žirija u hit-showu "Supertalent", čija je sedma po redu sezona na rasporedu ove jeseni. Janko od tada surađuje i s ostalim članovima žirija - Majom Šuput, Martinom Tomčić i Davorom Bilmanom, a ni ove se sezone to neće mijenjati.

Zašto i bi, kada se radi o urnebesnoj četvorci koja se sa svojim različitostima fantastično nadopunjuje iz sezone u sezonu. Našu ekipu zanimale su male tajne velikih majstora kada se svjetla pozornice ugase: druži li se žiri privatno, kako rješavaju nesuglasice, je li tijekom svih ovih sezona bilo okršaja u backstageu, ali i koga bi Janko nazvao u gluho doba noći da mu je hitno potrebna pomoć.

"Davora i Martinu uopće nisam znao, Maju sam znao malo, no od prve sezone smo kliknuli i nije da se stignemo čuti tijekom godine kada ne snimamo jer smo svi raspršeni zbog posla, ali smo postali prijatelji. Veselim se kad počinjemo raditi jer je naša zezancija zaživjela", odmah na početku nam otkriva Janko, koji priznaje da su privatna druženja među žirijem vrlo rijetka ili gotovo nikakva. No nema nikakvih potencijalnih skandala, već samo nedostatak vremena i mijenjanje mjesta boravišta zbog poslovnih obveza.

"Spustimo jedan drugome pred kamerama pa onda to raspravljamo. Bude tu vrijeđanja i svega, ali i dalje smo na tim pozicijama na kojima jesmo pa brzo sve raščistimo. Duljih ljutnji nije bilo", priznaje Janko, kao i to da su se on i Maja ove sezone malo jače posvađali, ali to nije bila najgora svađa ikad viđena u "Supertalentu". Po njemu, po svađama ipak prednjače Martina i Bilman. No upravo je vrckava Maja prva od preostale žiri trojke koju bi Janko nazvao usred noći da se nešto dogodi. Ipak, to ne znači da će prestati zbijati šale na njezin račun kada je u pitanju njezina odjeća, koja je uvijek posebna.

"Neki dan je imala dvije toliko velike mašne da Bilman i ja nismo postojali. Užasno me zabavlja, i sve nas, kako će se Maja pojaviti, a mislim da i publika voli ta njezina čuda, ali to su pozitivne šale", ističe Janko.

Priznao nam je i kako je u prošloj sezoni zažalio jedno svoje "ne", no otkrio je kako se ta djevojka ove godine ponovno prijavila te prošla, pa je bio sretan. "To me baš mučilo dugo, dugo, a imala je i Maja tako nešto. Sjećam se da je baš jako dramila za jednim mađioničarem, tako da smo sve nekako vratili." Najgore mu je reći "ne" djeci. "To je zeznuta stvar, moraš paziti da ih ne povrijediš i ne ostaviš posljedice..."

Kako bi reagirao da se na pozornicu popne netko njemu poznat ili netko blizak nekom od ostalih članova žirija?

"Prošle godine nastupala je jedna moja kolegica. U tom trenutku skupa smo radili predstavu, ali nije mi rekla da dolazi, no tu smo da budemo objektivni. Lako je komentirati izvrsne i grozne nastupe. Osrednje nastupe teško je komentirati, nisi uvijek koncentriran, nije lako biti spontan i zabavan, ali pokrivamo se jer to su sati i sati snimanja, puno kandidata. Kad netko od nas malo ispadne iz koncentracije, tu uskoči onaj drugi. Dobri smo kolege", zaključuje Janko.

A što nam je rekao o bahatim kandidatima i kako se članovi žirija nose s njima, pogledajte u našem videu.