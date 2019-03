Tomislav Ivčić bio je jedan od najboljih domaćih kantautora svih vremena. Ovih je dana obilježeno 26 godina od njegova preranog odlaska.

Park u zagrebačkoj Trnavi nosi ime jednog od najslavnijih hrvatskih kantautora, Zadraninu Tomislavu Ivčiću. Naime, u njegovoj je blizini Tomislav živio sa svojom obitelji - suprugom Slavicom i njihovo troje djece. Kako bi oživjeli sjećanja na Tomislava koji nas je napustio prije 26 godina, u parku smo se susreli s njegovom kćeri Izabelom i jednim od najboljih prijatelja Vladom Kalemberom:



''U mom životu nije to veliki broj godina, meni je to kao prije 26 tjedana. Imam sreću da dobro pamtitm... Družili smo se intenzivno do '84. jer smo zajedno nastupali, išli na turneje... Sjećam ga se kao čovjeka koji je bio sporeman na zabavu, na druženje, velikodušan. Osim kad bi mu stao na žulj, nikada to ne bi zaboravio'', priča nam Vlado.

Izabela, koja neodoljivo podsjeća na oca, svake godine emotivnom objavom na društvenim mrežama obilježi godišnjicu tragične pogibije jednog od najpopularnijih pjevača, skladatelja i tekstopisaca bivše države.

''On je bio jedan vrlo nježan i brižan otac, svirao bi gitaru, bio zabavljač, pokretač. Pamtim ga kao nekog tko je otvarao puno vrata svojom upornošću i idejama, a imao ih je zaista mnogo'', priča nam Izabela.

Dodala je da nije bio šminker, da je bio jednostavan, tradicionalan.

''Kad bi došao doma nakon dugog dana, koncerta ili turneje, od mame bi tražio da mu napravi samo pomfrit i jaja. Nije bio od velikih stvari. Njegova jedina ljubav bila je gitara koju je nosio i koju je izgubio.

Naime, voljenu gitaru Tomislav je zaboravio na jednom zagrebačkom parkiralištu. Godinama kasnije javio se njezin pošten nalaznik, vozač taksija i vratio je obitelji Ivčić.

''To je bilo nakon što je tata poginuo, taj taksist nam se javio i vratio ju, i danas na njoj moj brat svira'', ispričala nam je Izabela.

