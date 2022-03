Igor Barberić će uz Franku Batelić, Larisu Lipovac i Marka Cibocija sjediti u žiriju showa "Ples sa zvijezdama" koji se u nedjelju vraća na male ekrane, a u razgovoru za DNEVNIK.HR otkrio nam je sve o tome.

Plesni koreograf i redatelj Igor Barberić jedan je od članova žirija showa "Ples sa zvijezdama" koji se vraća na male ekranu u nedjelju 6. ožujka, a uoči početka emitiranja otkrio nam je neke detalje oko novog izazova.

Igor ne krije koliko ga veseli prilika da bude član žirija, a ima i još jednu ulogu u ovom projektu.

"Jako me veseli moja nova uloga u Plesu sa zvijezdama, gledam to kao logični produžetak moje dosadašnje funkcije kreativnog direktora showa. Kao netko tko i inače nadgleda nastupe i savjetuje kandidatima kako da poboljšaju svoje izvedbe, ocjenjivanje primijenjenog ili njihovog napretka bit će kao ocjena učitelja nakon zadaće", smatra Igor.

Pitali smo ga i bi li radije bio partner nekoj od zvijezda?

"To baš i ne. Prvenstveno zato što ja nisam već jako dugo aktivan plesač. Koreografiram, režiram, mentoriram, ali nisam u plesnom treningu više", priznaje nam Igor.



Znamo da je s Frankom radio kada je išla na Eurosong, otkrio nam je u kakvim je odnosu s njom i ostalim članovima žirija?

"Poznajem i Franku i Larisu već dugi niz godina i veselim se s njima dijeliti stol žirija. Marka sam upoznao nedavno i mislim da će toj našoj grupi definitivno dati jednu dozu stručnosti koja se tiče društvenih plesova. Sviđa mi se cijeli tim, moji žiri kolege, i smatram da ćemo se dobro slagati čak i kada se u ocjenama nećemo slagati", zaključio je Igor.

On je redatelj i glumac, ali najpoznatiji je kao plesač i koreograf, no koja je njegova najveća strast?

"Rekao bih da je moja najveća strast biti kreativan. Stvarati. Bilo da je to kazališna predstava, ili plesni broj, ili napisati pjesmu, napisati scenarij. Uvijek sam to volio i mislim da i ne radim to profesionalno da bih to radio u slobodno vrijeme. Ja imam tu sreću da to što ja volim raditi u životu i radim kao profesiju", zaključio je Igor.

Karijeru je počeo graditi u inozemstvu pa se odlučio vratiti u Hrvatsku. Zašto i je li mu sada drago zbog te odluke?

"Moj povratak u Hrvatsku se desio nekako postepeno kroz dvije godine. Doselio sam iz Njemačke gdje sam živio do tada nekih osam godina. Moj prvi veći koreografski posao bio je zapravo tek po dolasku u Zagreb. Zaredalo se nakon toga i dosta poslova u Europi. Ali sam ubrzo preselio nazad u Hrvatsku jer je bilo lakše raditi kao slobodnjak po Europi, a živjeti u Hrvatskoj. Radi radnih dozvola. Drago mi je zbog te odluke, ali mislim da bi se stvari posložile i da sam ostao negdje drugdje", zaključio je.

Igor surađuje s našim brojnim glazbenicima, a evo koga bi izdvojio kao najbolje plesače, a koga kao antitalente.

"To sve ovisi o tome što se od njih zahtjeva i kakav stil moraju plesati. Isto tako, jedno je sluh i osjećaj za ritam, a drugo je motorika ili brzina pamćenja zadanog materijala. Antitalenata baš i nije bilo puno, a od talentiranijih za ples izdvojio bih Franku (kolegicu u žiriju), Maju Šuput (kolegicu voditeljicu) i Luku Nižetića", izjavio je.

Zanimalo nas je i može li svatko naučiti plesati?

"Da, ali plesnih vrsta i stilova ima jako puno i ne može se baš tako generalno govoriti. Ja sam osobno veliki pobornik plesa u životu, ali onog iz duše. Kad čuješ glazbu i počneš se micati u ritmu. Samo ples zato što ti se pleše, svi to mogu, kako god žele. Nije važno koji stil, tehnika ili talent. Mislim i da je to dobro i za dobrostanje", smatra Igor.

Otkrio nam je i koliko on dnevno ili tjedno pleše, odosno vježba.

"Ne vježbam toliko često koliko mislim da bih trebao. Ali plesno nisam aktivan u smislu da treniram ili održavam tehniku", izjavio je.



Igor je uključen i u druge showove Nove TV, koji mu je osobno omiljeni?

"Ples sa zvijezdama. I to ne govorim samo zato što se sad vraćamo na ekrane, zaista volim taj format", priznao je.



Sigurno je doživio brojne anegdote na snimanjima i pripremama za te showove, pitali smo ga može li se prisjetiti neke.

"To je jako često pitanje, ali je isto tako pitanje na koje rijetko imam odgovor. Jer toga ima dosta i isprepleteno je kroz svakodnevicu toliko da čovjek ne zapamti baš", kaže Igor.



I za kraj, otkrio nam je i čime bi se to htio pohvaliti da ima priliku.

"Jako volim to što radim i jako sam zahvalan", priznaje talentirani Igor.

