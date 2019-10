Dream Team Babe skupina je umirovljenica iz Ljubuškog koje su svojim šarmom, pjevačkim talentom i prštavom energijom osvojile žiri Supertalenta i dobile zlatni gumb. Popričali smo s članicom Baba Nadom Lauc o dojmovima nakon emisije.

Kada su simpatične umirovljenice iz Ljubuškog stupile na scenu Supertalenta, odmah se studijem proširila njihova zarazna pozitiva. Dame u dobi od 65 do 83 godina zapjevale su iz svega glasa i oduševile publiku i žiri, pa ih je na kraju obasuo slap zvjezdica, što je značilo da su dobile zlatni gumb - čime su si osigurale polufinale Supertalenta.

Babe su pjevale u različitim kulturno-umjetničkim društvima na području svoga mjesta, a 2012. godine odlučile su samostalno nastupati. Njihove pjesme čine repertoar od starih napjeva ljubuškog kraja, pjesama koje su njihove bake pjevale njima, ali i pjesama koje je napisala jedna od članica - Nada Lauc. Nada je u sedam godina postojanja skupine napisala više od 240 pjesama koje su pjevale u Ljubuškom, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, a nastupale su i u Makedoniji, Švicarskoj, Njemačkoj, Češkoj...

Beskrajno šarmantna i vesela Nada otkrila nam je da unatoč tome što stalno primaju komplimente za svoj rad te imaju turneje cijele godine, nisu očekivale takav uspjeh na Supertalentu.

"Ah, kako smo se osjećale... bile smo u šoku. Nismo očekivale, tko će to očekivati! To nam nije bilo ni na kraj pameti. Bilo je odlično, svakome hvala i to je to", rekla je vidno emocionalna Nada te dodala kako su članice grupe bile ponesene srećom, ali najviše su se razveselili njihovi bližnji.

"Mi još nismo došle k sebi, a naše obitelji samo su pričale kad će to biti na televiziji da oni vide što su babe napravile. Sam sebi ne vjeruješ, gledaš što se događa... Ja sam stvarno bila u šoku kad su počele padati zlatne zvjezdice, mislila sam da sam umrla i gotovo, haha", govori vesela Nada.

Osim što je cijelo iskustvo nastupa bilo odlično, Nada nam je rekla i kako jedan trenutak posebno pamti.

"Drago mi je bilo kod samog izlaska kad je Frano, a mi smo sa Franom cijelu Slavoniju prošli i puno puta putovali, pa se jako dobro znamo, izišao sa mnom i pjevao sa mnom 'Ljubi babu, i baba je fina, još u babi ima vitamina'. To je bilo odlično! I još je bilo lijepo kad smo žiriju čarape i srca podijelili, taj osjećaj kad smo ih okitili. Vidjela sam blaga lica", govori raspjevana baka.

Iako su umirovljenice, članice Dream Team Babe zrače veselošću, pozitivom i vitalnošću pa smo ih morali upitati i koji je recept njihove energije.

"Tajna je u tome da želiš drugima što sam sebi želiš. Pjevaj, pleši, veseli se, budi pozitivan, sam sebi nađi način da napuniš baterije. Dođu i nama crne minute, ali opet ustanemo, otpjevamo, pišemo, baš kao najmlađe mladice", objašnjava Nada te dodaje kako je u njezinoj mladosti sve bilo drukčije, pa nije bilo vremena za turneje.

"Naše vrijeme bilo je drukčije, mi smo sto posto sada poletnije od mladih. Mi smo u mladim danima morali orati, kopati, rađati, ženiti se i kuću graditi. E, sad kad smo sve poženile i poudavale, onda smo mi babe krenule na turneju!" kroz smijeh govori Nada.

Kako putuju cijele godine, ove vesele bake obišle su već gotovo cijelu Europu i Balkan te stalno dobivaju nove pozive za koncerte. No među desecima putovanja jedno im se posebno usjeklo u pamćenje.

Osam dana provedenih u Italiji 2011. Nada opisuje kao najljepše putovanje, na kojem je baterije napunila za sljedećih 6 mjeseci.

Šarm i zarazno pozitivna energija ovih starijih dama dokazuju da su godine samo broj, a da vitalnost ovisi o duši i srcu te stavu s kojim se pristupa životu. Sigurni smo da će i u polufinalnoj emisije Babe zasjati još većim sjajem i cijeli studio podići na noge svojim nastupom.

