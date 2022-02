Domenica Žuvela nam je otkrila detalje o nadolazećem vjenčanju njezine prijateljice Hane Huljić i Petra Graše, ali i ponešto iz svojeg privatnog života.

Na Novu TV se vraća "Ples sa zvijezdama", a u sowu ćemo kao jednu od natjecateljica gledati i pjevačicu Domenicu Žuvelu.

"Ples je za mene umjetnost koja je usko povezana uz glazbu. Osobno ples vezujem uz dobru energiju, društvo, izlaske i koncerte koji nam svima jako fale", kazala je DNEVNIK.HR Domenica koja je na audicijama pokazala da je prirodno nadarena za ples.

"Iznenadila sam se na audiciji kada su mi rekli da mi leže standardni plesovi, tako da ću im vjerovati na riječ. Inače, mislim da su mi možda za nijansu draži latino plesovi, jer su atraktivniji", priznala nam je.

A postoji li neki stil kojeg se pribojava?

"Ne bi ništa istakla dok ne probam sve", kaže, a u natjecanju se planira osloniti i na svoje tajne adute.

"Mislim da sam jako strpljiva, pažljiva i željna učenja. O prolasku ovisi puno faktora, ali najbitnije je krenut", nadobudna je Domenica.

Neka velika očekivanja, priznaje, još nema jer se upušta u nešto novo i nepoznato.

"Prvi put sudjelujem u ovakvom tipu zabavnog showa, pa sam zapravo jako uzbuđena jer još uvijek ne znam što me zapravo tamo čeka. Mislim da je ovo izvrsna prilika za upoznat nove ljude, naučiti nešto novo i korisno. Za mene je ovo definitivno izbacivanje iz komfor zone, ali mislim da sam na to spremna. Sretna sam što sam dobila takvu priliku i uvjerena sam da će mi ovo biti iskustvo koje ću pamtiti cijeli život. Veselim se to sve dijeliti sa svojim budućim plesnim partnerom kojeg ću tek upoznati, a nadam se samo da ćemo zajedno puno toga naučiti i još više se zabaviti što je zapravo i cijela poanta showa!" smatra pjevačica.

Domenica je trenutno i najpoznatija buduća kuma u Hrvatskoj i ne krije koliko je uzbuđena zbog vjenčanja njezine prijateljice Hane Huljić i Petra Graše koje je zakazano za 19. veljače.

"Apsolutno sam spremna i naravno, jako se veselim tome!" kaže, a otkrila nam je i kako ju je Hana odabrala za kumu.

"Nekidan smo baš pričale o tome i shvatile da se nismo nikad 'službeno' dogovorile, ali kad si s nekim tako blizak, a ona je za mene kao prava sestra, onda to dođe prirodno i nekako se podrazumijeva. Hana i ja ne moramo pričat, dovoljno je samo da se pogledamo i znam da u tom trenutku obje znamo što mislimo", ispričala je, pa je dodala i kako Hana kao mladenka nije nimalo zahtjevna jer je i općenito najskromnija osoba koju poznaje.

Zadovoljna je i njezinim odabranikom.

"Jednostavno kad se dvoje najboljih ljudi koje poznajem spoje, onda vam je sve jasno!" govori Domenica koja je i s Grašom razvila blizak prijateljski odnos.

"Znamo se praktički godinama, još iz perioda dok je bio član Madre Badesse. Od tada do danas smo imali jako zajedničkih druženja, večera, izlazaka, koncerata, putovanja... Cijenim ga prvenstveno kao predivnu i iskrenu osobu, što može svatko potvrditi tko se ikada našao u njegovom društvu, a onda i kao izvanrednog glazbenika čija karijera bi trebala biti svakom glazbeniku inspiracija!" pohvalila ga je.

A iako je s Hanom prijateljica od malih nogu, i obje su danas uspješne pjevačice, zajednički duet ne planiraju.

"Hana i ja imamo poprilično različit stil glazbe, svaka ima svoju priču i svoj put pa nemamo planova po pitanju dueta. Imale smo priliku zajedno surađivati na božićnoj pjesmi ‘Medenjak’ koju mi je ona napisala. Uvjerena sam da nas u budućnosti sigurno čeka još takvih suradnji!" ističe.

I dok o vezi svoje prijateljice rado priča, Domenica o svojem ljubavnom životu mudro šuti.

"Iskreno, svjesna sam da to ljude jako zanima i ovo je jedno od najčešćih pitanja koje dobijem, ali isto tako bi voljela da glazba i moj rad budu u centru pozornosti, a ne moj ljubavni život", tajnovita je Domenica.

Ipak, priznaje da zna kakvu osobu želi pored sebe.

"Mislim da sam poprilično jednostavna, ali posvećena osoba koja se voli dati sto posto u odnos, pa apsolutno želim imat takvu osobu pored sebe!" kaže Domenica.

Zanimljivo je i da je prije glazbene karijere, Domenica već mislila da je našla posao koji želi raditi cijeli život, no to se preko noći promijenilo.

"Prije moje profesionalne karijere sam se bavila pedagogijom, radila sam u glazbenom vrtiću i školi i bila uvjerena da ću se time baviti do kraja života. Ni nakon prvog nastupa na Splitskom festival, nisam bila svjesna da će time zapravo započet moja pjevačka karijera. Nakon pjesme 'Vidi se iz aviona', koja je bila veliki hit, shvatila sam da se doslovno preko noći moram odlučit za jedno. Iza svakog posla stoji puno rada i truda, a uz pjevanje puno odricanja, slobodnog vremena i česta putovanja. Odabrala sam pjevanje i definitivno nisam požalila zbog svoje odluke!" istaknula je, a na kraju nam se pohvalila i kako trenutno radi na novim pjesmama te se nada da će ih uskoro podijeliti s publikom.

Lejla Filipović se pohvalila rezultatima novog estetskog zahvata: "Zadržali smo moj prirodan oblik" +26

Srpsku pjevačicu iznevjerila haljina pa na pozornici servirala gole grudi, a sve su zabilježile kamere! +11