Razgovarali smo s jednim od naših najpopularnijih influencera i blogera Davorom Gerbusom, i to nakon njegova povratka kući s Balija gdje je bio primoran provesti dva mjeseca.

Nakon dva mjeseca karantene provedene na Baliju, koji nije mogao napustiti zbog pandemije koronavirusa, naš popularni influencer i bloger Davor Gerbus konačno se vratio kući, a dojmovi su još uvijek svježi.



Otkrio nam je kakav je osjećaj vratiti se nakon toliko vremena i koliko mu je cijela situacija bila emotivna."Svugdje je lijepo ali kući je najljepše! Dva mjeseca provedena u ovakvim okolnostima bila su nesuporediva s bilo kakvom vrstom odmora. Svakako mi je drago jer sam vrijeme svjetskog lockdowna proveo tamo ali jedva sam čekao vratiti se kući. Čekalo me dosta obaveza koje treba sada riješiti", ispričao nam je Davor.Otkriva i tko mu je zapravo pomogao da se uspije sigurno vratiti."Bio sam u kontaktu s ambasadom Hrvatske u Indoneziji i tražio ih za bilo koji oblik pomoći, no nažalost opet se dokazalo da se ne treba oslanjati ni na koga već se izboriti sam. Hvala Bogu, pošto sam na Baliju zapeo s bosanskim državljanom, ambasador Bosne i Hercegovine u Jakarti gospodin Halilović je pomogao i meni da dobijem sve dozvole, platio obje karte iz Balija za Jakartu te uspio s Qatar Airwaysom dogovoriti besplatnu promjenu naših karata na smjer prema Frankfurtu. Da nije bilo njega ja bih i danas još bio tamo", objasnio nam je.Ovo putovanje kući bilo je drugačije od onih putovanja prije pojave koronavirusa i nije mu bilo sasvim svejedno."Svakako je bilo drugačije, svugdje osim u Croatia Airlinesu. Qatar Airways kao i Lion Air kojim smo letjeli s Balija za Jakartu postavili su mjere opreza jako visoko te se na svakom letu i na aerodromima poštovalo društveno distanciranje te je sve bilo besprijekorno čisto. Kada smo se u Frankfurtu ukrcali u let Croatia Airlinesa za Zagreb mislio sam da sam u nekom horor filmu. Pola ljudi nije nosilo maske, a od distanciranja, nula bodova. Cijeli let je bio rasprodan pa time zaključujem da je kod izbora sigurnosti i zarade ova avio kompanija svakako izabrala svoju sigurnost", smatra Davor.Ipak, panika se među ljudima u zračnim lukama nije osjećala."U Jakarti i u Dohi nisi mogao vidjeti ljude bez maske dok se u Frankfurtu ljudi uredno šetaju bez maski, u dućanima i restoranima na aerodromu rade bez rukavica ali se u prostoru poštuje distanciranje. Ne vidi se strah i panika među ljudima te se svi ponašaju normalno", opisao je Davor.Nakon povratka prvo je na red došlo druženje s obitelji, a onda posao jer ga sada čekaju brojna nadoknađivanja i novi projekti."Prvo sam se otuširao i sve stvari bacio na pranje te se onda družio s obitelji. Prvih tjedan dana provodim radno, nadoknađujem sve što me čekalo te radim punom parom na novim projektima", izjavio je.Smatra da se na "novo normalno“ neće morati dugo navikavati, štoviše zbog nečega mu je posebno drago: "Mislim da sam se već naviknuo. Trenutno nema puno razlike od onoga kako smo živjeli prije ali svakako mi se sviđa to što su sada svi osvješteni o higijeni".Izolacija na Baliju Davoru će ostati u sjećanju kao jedna velika avantura koju će jednog dana prepričavati unucima."Apsolutno. Sama izolacija nije bila avantura ali sve što se izdešavalo tamo s ljudima, te situacijom kod kuće je svakako super priča za uspavljivanje mališana jer zvuči kao bajka", zaključio je Davor.