Razgovarali smo s Davorom Garićem, koji se prisjetio svojih početaka na Novoj TV, intervjua koji će pamtiti cijeloga života, otkrio što misli o Valentini Walme, ali i što bi savjetovao mladim ljudima koji se žele baviti televizijskim poslom.

Davor Garić dugogodišnji je novinar IN magazina koji se u programu Nove TV pojavio već na samim njegovim počecima.

Vjerujemo kako mnogi od vas pamte ovog novinara i reportera još iz showa "Story Super Nova", u kojem se pojavio kao jedan od kandidata, iako u malo drugačijem izdanju nego danas.

"Bio je to zaista period za pamćenje. Kada su me zvali da sam ušao u najuži krug audicije na kojoj su bile stotine kandidata, tresao sam se od uzbuđenja. Inače, kućno kino koje sam dobio za utješnu nagradu još uvijek imam i radi", otkrio nam je Davor.

Kao što sam kaže, na audiciji je bio sa stotinama kandidata, što dovoljno govori o popularnosti tog formata koji je ispisao povijest televizijskog emitiranja u Hrvatskoj.

"Nažalost, nisam u kontaktu s ostalim kandidatima, a najsmješnije je da je od svih kandidata najveća zvijezda danas ipak Nikolina Ristović (tada Pišek) koju jedinu često sretnem na različitim eventima i intervjuima. Ona je nakon ulaska u TOP 20 kandidata ipak odustala od daljnjeg natjecanja", prisjetio se.

Od toga je prošlo dvadesetak godina, a ako pogledamo fotografije iz tog razdoblja možemo vidjeti da se njegov imidž do danas poprilično promijenio, ali i da je zapravo uvijek pratio trendove. Nekad je nosio i popularnu frizuru "beckhamicu".



"I kosu do ispod ramena i duge uvojke. Sve sam frizure isfurao, a najviše komplimenata dobivam od kada brijem glavu na nulu pa se ne bunim. Ja kad gledam svoje fotografije iz tog vremena i danas, meni se čini kao da su to dvije različite osobe", priznao nam je Davor.

Jedan od glavnih projekata Nove TV na kojima i dan danas radi je IN Magazin. Inspiracije za intervjue mu ne nedostaje, a rijetke su domaće zvijezde koje nije doveo pred kamere.

"Dio IN Magazina sam od početka, gotovo 12 godina, a rad u ovoj emisiji me veseli kao da sam jučer počeo. Teško je to opisati ali IN Magazin je jednostavno savršeno polje na kojem ja mogu izraziti svoju zaigranost i kreativnost, a upravo je showbizz moja najdraža igračka. S većinom domaćih zvijezda sam u izrazito korektnom, a s nekima i u prijateljskom odnosu pa je rad zapravo užitak. Moj odnos s nekim zvijezdama je nešto između prijateljstva i veze, s nekim zvijezdama se zaista viđam češće nego s pojedinim prijateljima i članovima rodbine, hahaha", našalio se novinar.

Ipak, jedan intervju pamtit će cijeloga života.

"Pa sigurno neću zaboraviti intervju s Angelinom Jolie na Brijunima. Od trenutka kada sam saznao da ću intervjuirati najpopularniju holivudsku glumicu, do trenutka samog intervjua prošlo je tek nekoliko sati pa nisam ni uspio to osvjestiti. Odjednom je ona stajala ispred mene, gledala me u oči i odgovarala na moja pitanja. Za mene je u tom trenutku to bilo zaista nestvarno", priznao nam je Davor.

A otkrio nam je i što bi najradije zaboravio.

"Pa rado bih zaboravio kada sam tijekom intervja Mladena Bodaleca pitao ''Ona vaša pjesma "Bolje biti pijan nego star'', a on mi je kulturno odgovorio ''To ti je pjesma od Plavog orkestra.''. Pokušao sam zaboraviti taj trenutak blama ali ne ide", otkrio nam je.

U showu Nove TV "Ples sa zvijezdama" gledali smo ga kao natjecatelja, a mentorica mu je bila jedna od najljepših i najseksepilnijih hrvatskih plesačica Valentina Walme.

"Uz uzbuđenje nastupa u live showu i predivne reakcije gledatelja i ljudi na ulici, Valentina je najljepše što sam ja dobio od "Plesa sa zvijezdama". Mi smo već na prvoj audiciji odmah kliknuli jer imamo toliko toga zajedničkog. Ona je još veći radoholičar od mene, a ja sam zaista ekstreman po tom pitanju. Vrsna je profesionalka, a o beskrajnom strpljenju dok me je učila korake po 116. put taj dan, da ne govorim. Pored toga je toliko talentirana i lijepa da tu neću trošiti riječi, ali najvažnije da je ta žena duša od čovjeka. Prijateljica za poželjeti", imao je samo riječi hvale.

Davor je dobio priliku okušati se i u glumačkim vodama.

"Glumom sam se amaterski bavio još u srednjoj školi i osvajali smo nagrade na različitim državnim natjecanjima. Igrom slučaja ostao sam u tim vodama povremeno glumeći u serijama i redovito dobivao uloge negativaca. Ja sam zaključio da sam to odradio profi jer su me bakice na ulici zaustavljale i očitale bukvicu zašto sam bio tako ''zločest''. Znači, bio sam uvjerljiv", otkrio nam je.

Danas kao iskusan novinar i reporter, jednu bi stvar prvu savjetovao mladim ljudima koji se žele i planiraju baviti televizijskim poslom.

"Savjet je jednostavan – dobar novinar možeš biti jedino ako si tom poslu predan sto posto. Tu nema radnog vremena, u poslu si fizički ili mislima u jutro, u podne, u ponoć i dok si na godišnjem. Strast, a katkad i malo ludila neophodni su da stvaraš priče koje mi u IN Magazinu radimo više od desetljeća, a kada imaš povjerenje gledatelja koji su svakodnevno uz našu emisiju, onda imaš još više energije i volje i ništa te ne može zaustaviti. Mi u IN Magazinu nikad ne odrađujemo priče i intervjue stihijski ili površno, uvijek želimo izvući maksimum pa makar to značilo sate i sate pripreme, putovanja, čekanja, moljenja, riskiranja, istraživanja, trčanja i neočekivanih zapreka koje treba svladati. Na kraju se sve isplatilo jer je IN magazin najgledanija lifestyle showbizz emisija godinama", zaključio je Davor.