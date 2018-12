Najpoznatiji cirkus na svijetu Cirque du Soleil oduševio je zagrebačku publiku svojom predstavom "Toruk – prvi let", za koju se tražila karta više.

Raskošnu predstavu Cirque de Soleila ne bi bilo moguće izvesti bez sjajne glumačko-akrobatske postave koju čini više od 40 ljudi, a 60-ak članova osoblja, poput tehničara ili majstora za zvuk koji brinu da sve prođe savršeno.

Također, tu su brojni ručno rađeni rekviziti, kostimi, ukrasi, šminka koja putuje s ekipom po cijelom svijetu. Za transport svih rekvizita i opreme, vlastitih perilica za rublje, posebnih podova, dizalica, scenografije i drugog potrebna su čak 34 kamiona, odnosno četiri zrakoplova.

Peti zrakoplov služi za prijevoz članova ansambla, a neke od njih imali smo priliku upoznati prije prve predstave koju su u Zagrebu imali u petak.

Razgovarali smo tako s 30-godišnjim Marcom Polom Piñom Bravom iz Meksika, koji je počeo raditi kao akrobat u Cirque du Soleilu nedavno, čime mu se ostvario dugogodišnji san.

"Počeo sam raditi u Cirque de Soleilu zato što je to drugačije, i većina mojih kolega dolazi iz svijeta gimnastike ili škole cirkusa. Što se mene tiče, oduvijek sam htio biti gimnastičar, ali dolazim iz malenog meksičkog mjesta i tamo nije postojao gimnastički klub u koji sam mogao ići. Kada mi je bilo 10 godina, vidio sam show Cirque na televiziji i pomislio 'ovo izgleda kul, želim biti tamo'. Dakle, od malih nogu želio sam biti gimnastičar i baviti se akrobacijama. U srednjoj sam školi počeo trenirati sam, i krenuo sam na gimnastiku u školi te sam se pokazao jako dobrim. Naporno sam trenirao jako dugo i prije nekoliko godinama otišao sam na audiciju koja se održavala u Orlandu, a ove sam godine dobio poziv da im se pridružim", ispričao nam je Marco.

Marco je o najpoznatijem cirkusu na svijetu doista sanjao od najmlađih dana i od svog sna nije odustajao, naporno i marljivo trenirajući svakog dana.

"Da, možemo reći da je ovo bio moj san. Radio sam u jednoj kompaniji jako dugo, pohađao sam sveučilište, radio uobičajene poslove, vodio sam uobičajen život, ali uz to nikad nisam prestao trenirati. To je trajalo 15 godina. I onda kada sam dospio na audiciju, dodijelili su mi ulogu u ovom showu'', objašnjava nam.

Marcov život prije cirkusa i današnji život kojim živi uvelike se razlikuju.

"Život mi se uvelike promijenio jer sam radio u uredu osam sati svaki dan, sjedio cijeli dan i onda u slobodno vrijeme trenirao. A moj život sada je akrobatizam. Sve je u pokretu, vrlo brzo, jer svakog tjedna idemo u druge gradove, upoznajemo nova mjesta i ljude. Brzo sve pakiramo i krećemo u novi grad. Život mi je trenutno poprilično kaotičan, ali vrlo lijep zato što upoznajem nova, nevjerojatna mjesta, imam sjajnu publiku, radim s ekipom s kojom sam jako dugo želio raditi. Mnogo se stvari događa i to je super. Sviđa mi se to jako!"

Cirque du Soleil (Foto: PR)

Mnogo se stvari događa i to jako brzo. Činjenica je da na putu provede veći dio godine, stoga na neki način njegov privatni život dosta pati. Baš kao i ljubavni život.

"To je pomalo teško. Neki ljudi pronađu partnere u ekipi, ali trenutačno je to malo teško za većinu jer puno putujemo. Neki ljudi imaju partnere kod kuće, ja nemam, ali teško je. Čak je teško biti u kontaktu s prijateljima. U Meksiko se vraćam samo na nekoliko dana kada imamo stanku. Održavanje veza s prijateljima, obitelji i ljubavi jako je teško'' kaže nam.

Ubrzani tempo života te višesatne predstave zahtijevaju savršenu tjelesnu formu i održavanje kondicije. Najbolje tome svjedoči i činjenica da kamo god pođu sa sobom prevoze i vlastitu teretanu.

"Da, show je vrlo zahtjevan i naporan, ali je to sjajna prilika za vježbanje, što je odlično. Ali vježbamo sami, imamo nekoliko treninga tjedno. Ja obično vježbam između nastupa ili idem u teretanu. Trudim se biti u formi jer je to vrlo važno, tijekom nastupa puno trčimo, izvodimo akrobacije, na pozornici smo nekoliko sati pa moramo biti u dobroj formi."

U održavanju forme važnu ulogu predstavlja i pravilna prehrana.

"Imamo sjajnu uslugu cateringa koja putuje s nama, hrane nas dobro. Naravno, jedemo zdravo, da, ali ponekad se počastimo i nečime nezdravim. Kada imamo slobodne dane, pojedemo koju čokoladu ili pomfrit i slično, ali ne puno."

Marco svoj posao ne bi mijenjao ni za što na svijetu, a za to postoji nekoliko razloga.

"U svom poslu najviše volim drugačije okoline iz kojih dolazimo i to što mogu biti aktivan cijelo vrijeme. Ne moram sjediti, trčim cijelo vrijeme, okrećem se, izvodim atletske poteze, i to je jedan od razloga što uživam u onome što radim. Radim ono što najviše volim, a to je izvođenje akrobacija", kaže nam.

Zanimljivo je da se Marco, kao i ostali članovi ansambla, šminka sam. I za to mu je potrebno sve manje i manje vremena.

"Svi se šminkamo sami. Neki su u tome jako dobri. Kada sam tek počeo, trebalo mi je sat i pol da se našminkam, sada mi treba između 40 do 50 minuta, ovisi. I to je napredak. No neki su toliko talentirani da im je za šminkanje dovoljno svega 30 minuta. Ja se ponekad još šminkam, a kolege vježbaju, istežu se i slično, već su gotovi prije mene", otkriva nam zanimljivosti.

Do našeg razgovora Marco nije stigao razgledati grad, zbog čega mu je bilo jako žao.

"Nisam imao vremena, tek smo stigli. Kada je riječ o putovanjima, posjećujemo brojna mjesta, ali nemamo puno vremena za razgledavanje. Ponekad smo jako umorni, naravo to opet ovisi od osobe do osobe. Ja slobodne dane provodim spavajući, no ponekad imam vremena za šetnju i upoznavanje gradova, ali sada u Hrvatskoj to nisam uspio, oprostite mi", čak nam se i ispričao.

Naravno da mu je oprošteno, jer publika je nakon predstave ostala očarana njegovim i nastupom ostalih kolega, iako se on uvijek pribojava njezine reakcije.

"Uzbudljivo je doći u novi grad jer nikad ne znate kakva će biti publika. Dosad se europska publika pokazala kao sjajna, puna dobrodošlice. Uvijek je uzbudljivo iščekivati kako će reagirati, to je tako misteriozno. Nadam se da će i ovdje biti sve odlično", zaključio je Marco, što se doista pokazalo točnim.

Cirque du Soleil (Foto: Dnevnik.hr) - 3

Osim Marca, dio je ansambla i 33-godišnja Elia Aymon iz Švicarske, i to već nekoliko godina.

"U predstavi sam od samih početaka, oko tri i pol godine. Radila sam prije na drugoj predstavi, a članica sam cirkusa šest i pol godina."

Elia također obožava svoj posao i uživa u njemu cijelim bićem, u svakom novom izlasku na pozornicu. Ipak, izdvojila je što najviše voli.

"Mislim da je to interakcija s kolegama, umjetnicima na pozornici, ali i sa svim tehničarima, ljudima iz produkcije. Svi činimo jednu veliku obitelj i putujem ne samo s kolegama, nego sada su to već i prijatelji, i to je ono što je sjajno"

A osim obitelji, Elia je tijekom svih ovih godina upoznala i neke posebne ljude, možda i ljubavi.

"Recimo da sam pronašla vrlo, vrlo bliske prijatelje", otkrila nam je sa zagonetnim smiješkom.

Njezina uloga u predstavi jedna je od najljepših. Dio vještina koje posjeduje, spremno nam je prezentirala i otkrila savršenstvo i lakoću svojih pokreta.

Elia Aymon (Foto: Anamaria Batur)

"Ja sam u predstavi akrobatkinja, radim većinom na užetu. Ujedno sam i zamjena glavnoj glumici, to zahtijeva solo nastup, pa izvodim nekoliko akrobatskih vještina", objasnila je.

S obzirom na to da trikovi na užetu i svim ostalim rekvizitima nisu nimalo laki, Elia je otkrila koliko je njezin posao opasan i što je važno da ne dođe do ozbiljnih ozlijeda.

"Do nas je da budemo fizički spremni, da su nam tijela u kondiciji tako da smo uvijek pri vrhu, najbolji, da smo sigurni od ozlijeda. Ponekad sam se tu i tamo ozlijedila, ali ništa strašno", tvrdi.

Elia je baš poput ostalih kolega u sjajnoj kondiciji ali priznaje da obožava hranu.

"Volim hranu i jedem sve. Ne držim dijetu, samo se trudim jesti što raznolikije, od svega pomalo. I jesti dovoljno, ali ne previše, pogotovo prije predstave", priznala nam je.

Hrvatsku je posjetila prvi put, nadamo se ne i posljednji, a uzbuđenje zbog toga pred kamerom nije skrivala.

"Jako sam uzbuđena, prvi mi je put da sam u Hrvatskoj i lijepo je biti u novoj zemlji, kulturi", zaključila je.