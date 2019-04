Aaron Sherinian na Danima komunikacija bio je najveći, ali nikako ne jedini predstavnik PR-ovaca.

Među brojnim govornicima na proteklim Danima komunikacija jedan od govornika bio je i Aaron Sherinian, koji je prije dolaska u Rovinj najavljivan kao najbolji stručnjak za odnose s javnošću na svijetu po PRWeeku, a inače je komunikacijski potpredsjednik tvrtke Philip Morris International.

U svom predavanju “Communications at the Speed of Change” govorio je o globalnim organizacijama koje predvode promjene u korporativnim komunikacijama i odnosima s javnošću. Publiku je proveo kroz recentne studije slučaja koje preispituju potragu za vlastitim tržišnim udjelom u usporedbi s udjelom u stvaranju rješenja za bolji svijet. Saznali smo i postoje li kadrovi “izvanrednih” aktera koji predvode komunikacije za pozitivne globalne promjene, te tko su “novi saveznici” koji nam trebaju ako želimo stvoriti snažne komunikacijske pokrete.

Prvo nas je zanimalo kako se nosi s titulom najboljeg PR stručnjaka za odnose s javnošću.

''Lijepo zvuči. Naime, kad ljudi govore o profesionalcima u odnosima s javnošću, svi traže osobu koja radi nešto novo i drukčije. Ja imam veliku sreću što sam dobio priliku govoriti o bitnim stvarima, koje nisu jednostavne'', objasnio nam je.

Sherinian je ranije bio direktor globalnih komunikacija za Aga Khan Development Network. Prethodno je bio i glavni direktor komunikacija i marketinga Zaklade UN, a ranije je bio glavni direktor odnosa s javnošću poduzeća Millennium Challenge Corporation, američke državne agencije za pomoć u razvoju.

Evo što je rekao o prethodnom iskustvu i sadašnjoj poziciji.

''Što se tiče Phillip Morrisa, za njegovu transformaciju zaslužan je svaki zaposlenik. Bitno je da i oni shvaćaju viziju same tvrtke, a ono što je najvažnije među nama je komunikacija. Meni je najbitnije da ja i moji zaposlenici komuniciramo međusobno. Bitno je upoznavati ljude i dolaziti na ovakva mjesta da bismo mogli ostvariti dijaloge'', objašnjava Aaron.

Rekao nam je i što za njega znači biti odličan PR-ovac.

''Poznajem neke osobe u odnosima s javnošću koje zbilja obavljaju odličan posao, a svi oni imaju nešto zajedničko. Vole slušati, znaju slušati. Ali to se ne odnosi samo na kolege i klijente, mislim i na to da vole čuti općenito što se u ovom trenutku događa u društvu koje nas okružuje, u svijetu općenito. Odličan PR-ovac nije ona osoba koja savršeno drži govore, prezentira ili stvara. Svi možemo biti bolji, i ja također, ali zaključak je svega – odličan PR-ovac ima dobro uho'', rekao nam je Aaron te naveo ključne stvari kad je budućnost odnosa s javnošću u pitanju.

''Odnosi s javnošću u budućnosti će se sigurno susresti s neočekivanim promjenama u korporacijama, njihova budućnost također ovisi i o tome da shvatimo da smo svi mi komunikatori, ali i da moramo surađivati s medijima. To je ključna stvar'', zaključio je i dodao da je krizni menadžment u doba digitalnih medija potrebniji nego ikad.

Govorio nam je i o razlikama i sličnostima među bivšim i sadašnjim poslovnim pozicijama.

''Nije bitno gdje radite, bitno je koja je vaša misija, a razlika je u očekivanjima i percepciji'', rekao nam je.

Aaaronu je ovo bio prvi posjet Istri, a oduševio se domaćom hranom, kulturom povijesti, dok i za stanovnike Istre ima samo riječi hvale.

''Otvoreni su, pristupačni, volio bih da sam više vremena proveo ovdje'', zaključio je.