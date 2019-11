Stil pjevanja a cappella višeglasje je bez pratnje instrumenata. Glazbeni sastav iz Sarajeva specijalizirao se za taj stil i predstavio ga u Supertalentu.

Svake godine na audicijima za ''Supertalent'' pred žirijem nastupi mnogo raznovrsnih izvođača, od pjevača do komičara, pa sve do mađioničara. Ovaj pjevački sastav iz Sarajeva može se pohvaliti velikim brojem članova, kao i velikim rasponom godina članova unutar grupe - od najmanjih razreda osnovne škole pa sve do završnih srednje škole.

''Predstavljamo se kao a cappella sastav iz Sarajeva i u ovoj grupi smo već dva mjeseca. Inače smo solisti svi osim Benjamina, koji je glazbeni producent i DJ. On nam se ovog puta pridružio kako bi sve izgledalo baš onako kako treba", rekla nam je članica sastava iz Sarajeva.

Ovi mladi pjevači članovi su pop-rock škole pjevanja, a unatoč velikim razlikama u godinama - super se slažu.

''Veoma dobro se slažemo, a čak se i pored škole u koju zajedno idemo družimo privatno, tako da smo super uklopljeni, svi se međusobno slažemo", dodala je.

Mlada pjevačica rekla je i kako svi članovi sastava pjevaju otkad znaju za sebe, no u istu glazbenu školu idu tri godine.

Razlog za dolazak ovih mladih glazbenika u Supertalent jednostavan je – zanimalo ih je kakvo je to iskustvo.

''Prošli smo puno zemalja, od Srbije, Rusije pa sve do Malte i sada smo htjeli probati nešto novo. Nikada nismo nastupali u Hrvatskoj, pa smo se odlučili za Supertalent. Posebno nas je zanimalo kako će to izgledati, kako ćemo prenijeti našu energiju na publiku", objašnjava mlada pjevačka nada.

S obzirom na mladost, bilo je očekivano da će ova skupina strepiti od ocjena i komentara žirija. Upitali smo ih tko im je najdraži član, a koga su se bojali.

''Baš smo to komentirali i zaključili da su nam svima nekako podjednaki. I za sve nam je podjednako važno da im se svidimo", objašnjavaju.

Dodaju i kako vrlo često nastupaju, najčešće upravo u rodnom Sarajevu, gdje su prisutni na svakom važnijem gradskom događanju.

Za nastup u Supertalentu posebno su se spremali, a iako su pjesmu koju su odabrali za audiciju već izvodili, posljednja dva mjeseca su je usavršavali.

S obzirom na a cappella način pjevanja, mladi izvođači priznaju da im nije uvijek lako.

''Najteža je ta organizacija, pogotovo s vremenom. Dosta nas je, ali jako smo sretni što naši profesori imaju suosjećanja, pa nam i školske obveze dopuštaju bavljenje glazbom", zaključila je članica sastava.

