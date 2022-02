Pedro Soltz je Brazilac kojeg je jedan američki časopis proglasio najseksepilnijim muškarcem svijeta, a 2016. se doselio u Hrvatsku zbog ljubavi prema manekenki i voditeljici Iris Cekuš, s kojom ima kćer Laru.

Zgodni Brazilac i hrvatski zet Pedro Soltz uskoro će se predstaviti domaćoj publici u showu "Ples sa zvijezdama", koji se vraća na Novu TV.

"Kažu da Brazilci imaju ples i pokret u krvi, pa je ovo idealan način da svi mi to saznamo iz prve ruke. Čak i ja!" kaže nam Pedro, koji priznaje kako ima dvije lijeve noge.

"Ples i glazba me opuštaju i jako volim energiju koju te dvije stvari prenose. Moj cijeli dan je obilježen glazbom, bilo kroz treninge, obavljanje stvari za posao, doma s obitelji, sve je u znaku glazbe i plesa. No moram priznati, iako volim plesati, o plesu ne znam ništa! Imam totalno dvije lijeve noge za ples, što ćete i vi i gledatelji vrlo brzo vidjeti. Jako sam sretan što sam dobio priliku kroz ovaj show proći kroz taj proces učenja koraka, pokreta i zapravo ući u cijelu tu plesnu tematiku na neki zabavan način", govori, a unatoč nedostatku iskustva, ne strahuje od nepoznatih plesnih stilova.

"Ma ne bojim se nekog stila posebno. Nadam se kako će mi plesna partnerica otkriti neke male tajne velikih majstora plesa, pa ću zavoljeti baš sve stilove", optimističan je Pedro.

Uzda se i u svoje tajne adute i brazilsku krv.

"Borba sa samim sobom. Iskreno, ovakav show je malo izvan moje zone komfora i svakodnevno suočavanje s nečim novim, kao što je ples za mene, bit će apsolutna borba. Veselim se tome u jednakoj mjeri koliko se i plašim jer ipak moram opravdati legendu kako je nama Brazilcima ples u krvi", poručuje, a nade polaže i u svoju plesnu partnericu.

"Očekujem pregršt zabave, dobre energije i jako puno izazova koje ću, nadam se, što lakše proći uz pomoć svoje plesne partnerice. A od nje očekujem isto tako puno strpljenja za mene početnika jer sam čuo da je stvarno jako zahtjevno profesionalnom plesaču podučavati totalnog početnika", priznaje Pedro.

Zgodni Brazilac kojeg je jedan američki portal 2013. godine proglasio najseksipilnijim muškarcem na svijetu u Hrvatsku se doselio 2016. godine zbog ljubavi prema manekenki i voditeljici Iris Cekuš. Ispričao nam je kako su se upoznali.

"Ja sam otišao iz Brazila već s 19 godina i živio sam stvarno posvuda, Italija, Francuska, New York, LA, Južna Afrika, Španjolska, Njemačka, Turska… U jednom trenutku sam se i vratio u Brazil kako bih završio fakultet, no vrlo brzo nakon toga sam svoj život opet preselio u Europu, točnije u Italiju, gdje sam i upoznao Iris", prisjetio se.

"Nas dvoje smo dugo vremena živjeli i radili u Italiji, gdje se rodila i naša kćer, i u Hrvatsku smo došli bez nekih planova o ostajanju. Taj dio se dogodio vrlo spontano i jako smo sretni što smo baš u vrijeme pandemije imali priliku biti ovdje. Hrvatska je predivna i ja ju smatram svojim domom jer iako nigdje nije lako biti stranac, ovdje sam vrlo brzo stekao jako dobre prijatelje koji su me odlično prihvatili i napravili da se baš osjećam kao doma. Brazil mi uvijek fali i neki planovi postoje da provodimo više vremena tamo, no situacija s pandemijom, a i sudjelovanje u showu 'Ples sa zvijezdama' su te planove malo prolongirali i stavili na čekanje", kaže Pedro, koji sa suprugom Iris i njihovom kćeri Larom živi u Zagrebu.

Brazilac je po dolasku u Hrvatsku odmah privukao pozornost i dobio malu ulogu u seriji "Kud puklo da puklo", a ostvario je angažman i u Severininu spotu za pjesmu "Tutorial". Pažnja koju dobiva mu, priznaje, godi, ali nije to očekivao.

"Mislim da nikad nitko to ne očekuje, no u našem poslu, modelingu, to nekako dolazi samo po sebi i teško se može izbjeći. Imati neki spotlight na sebi nosi veliku odgovornost i dosta jaku samokontrolu jer kada vas ljudi znaju i kada znaju čime se bavite, onda imaju jaku veliku potrebu to i komentirati. To nije uvijek najugodnije iskustvo i mislim da s vremenom naučiš kako se nositi s tim dijelom pažnje, no ja sam uglavnom imao ugodna iskustva i naravno da sam uživao u tome", iskren je Pedro.

Suradnju sa Severinom pamti kao jako lijepo iskustvo.

"Radio sam sa Severinom na njezinom jednom spotu i to je bilo jedno super profesionalno iskustvo. Severina je apsolutni profesionalac u svom poslu i raditi uz nju je vrlo jednostavno jer kada vidite koliko ozbiljno shvaća svoj posao i kojom kvalitetom pristupa cijelom tom procesu, vrlo se lako prepustite i odradite svoj dio na najbolji mogući način. No moram priznati kako su moje oduševljenje Severinom podijelile i moja kći Lara i Iris, koje su velike obožavateljice, pa nisu propustile priliku da mi se nakratko i pridruže na samom setu", ispričao nam je.

U lijepom pamćenju mu je ostala i uloga u našoj hit-seriji, a priznaje i da bi se rado ponovno okušao kao glumac.

"Ova priča je zapravo vrlo zanimljiva je jer sve počelo dok smo Irisina baka i ja gledali ni manje ni više nego neku brazilsku sapunicu na televiziji i usred gledanja je meni zvonio telefon. Upravo tada su me nazvali iz produkcije serije i pitali bi li se htio pridružiti glumačkom timu. Ja sam mislio da me to zafrkava Irisina sestra i okrenuo sam cijeli razgovor na zezanciju, što baš i nije sjelo osobi s druge strane telefona, koja je zapravo mislila ozbiljno. Tek nakon nekoliko minuta objašnjavanja ljubazne gospođe s druge strane sam shvatio da je razgovor for real i dogovorili smo moj dolazak i sudjelovanje u seriji 'Kud puklo da puklo'. Snimanje te serije mi je ostalo u divnom sjećanju i uživao sam u svakoj sekundi", prisjetio se pa zaključio: "Da opet dobijem priliku okušati se kao glumac, prihvatio bih je iste sekunde."

Komentirao nam je i laskavi status jednog od najseksepilnijih muškaraca svijeta.

"Jao, da, ta priča je počela još 2013. godine, kada sam radio jako puno po Americi i Brazilu i bio lice velikih kampanja. Upravo zbog tih kampanja su me i stavili u natječaj za najseksi muškarca na svijetu i meni je pripala ta laskava titula. Kako se nosim s time? Ne mogu reći da mi ta titula ne pomaže u poslu, no isto tako ne pomaže mi baš previše doma kad moram odraditi neke kućanske poslove", kaže kroz smijeh.

A što supruga Iris misli o tome i ima li ljubomore?

"Iris i sama kaže kako se ona apsolutno slaže s tom titulom, no kako sam i rekao, ne progleda mi kroz prste zbog nje kada su u pitanju obaveze. Iris i ja smo vrlo temperamentni i karakterni i upravo se zato super slažemo, tako da i ta ljubomora dolazi u nekim normalnim količinama", priznaje, ali ne krije i koliko je očaran svojom lijepom suprugom.

"Pa mislim, jeste li vi vidjeli moju suprugu?!" zaključio je zaljubljeni Pedro.

