Razgovarali smo s violinisticom Natalijom Stanisavljević koja je svoj talent pokazala u Supertalentu.

"Počela sam violinu svirati s devet godina. Puno sam na televiziji gledala klasične koncerte, svidjelo mi se to i roditelji su me savjetovali da i ja krenem u glazbenu školu. Prvo sam htjela svirati flautu, ali na audiciji su mi rekli da imam jako dobar sluh i da bi mogla svirati violinu. Bilo je jako teško, jer sam tek u srednjoj školi shvatila da se time želim baviti", priznaje Natalija.

I dok su njeni vršnjaci izlazili na ples, bavili se nogometom, išli na dramsku, Daniela je trenirala sviranje violine.

"Bilo je malo čudno to vršnjacima jer su mislili da je to dosadno i za starije. Ali profesori su to jako cijenili i znali što to znači", izjavila je.

Klasični glazbenici nađu nekako svoje mjesto na domaćoj glazbenoj sceni, poput 2Cellosa ili Ane Rucner. Daniela smatra kako ima mjesta i za njen instrument.

"Teško je ali znam da za to postoji publika, možda ne u tolikom broju poput drugih stilova glazbe ali ima. Što se tiče Ane i 2Cellosa htjela bih krenuti njihovim putem i postati ambasador hrvatske glazbe i kulture, kao što su oni postali", otkrila nam je Natalija.

Nakon nastupa u audicijskoj emisiji Supertalenta za nju se dosta toga promijenilo, dobila je i neke ozbiljne poslovne ponude i pozive.

"Ostvarila sam puno novih poznanstava i suradnji, što me jako veseli. Ljudi me čak prepoznaju. Dobila sam ponudu za jedan nastup što sam i htjela, a nadam se da će toga biti još i više", priznala je Natalija.

