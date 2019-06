Razgovarali smo s jednim od glavnih glumaca serije "Na granici", popularnim Filipom Juričićem, koji je utjelovio policajca Marka Lasića.

Domaćeg glumca Filipa Juričića, koji oduševljava izvedbom uloge policajca Marka Lasića u seriji Nove TV "Na granici", sreli smo na snimanju posljednje klape. Tom nam je prilikom otkrio što planira sljedeće, kako mu je izgledala svakodnevica posljednjih godinu dana, ali i kako se osjeća nakon završetka snimanja.

"Moram priznati da nisam valjda čovjek od plakanja, nekako smo se pripremali na to već danima, posljednjih tjedan-dva. Događa se neki fade out, sve se polako gasi i mislim da je to u pravo vrijeme. Odradili smo dvije sezone, bili smo svi zajedno intenzivno godinu dana, godina dana intenzivnog rada, bili smo zajedno po 12 sati dnevno i više-manje skupa. Mislim da su i pisci izdržali s kvalitetom onog što su nam dali, a mislim da smo i mi uspijevali držati to na nekom nivou i da je pravo vrijeme da se ode van iz toga prije nego što stvari počnu kretati prema dolje. Zapravo sam sretan, zadovoljan, ispunjen i gledam tako ljude oko sebe, ni s kim se nisam posvađao, nisam imao neugodnosti, živjeli smo i radili u jednom lijepom okruženju i lijepoj atmosferi 12 mjeseci. Kaj si čovjek može ljepše poželjeti?" izjavio je Filip.

Osim po brojnim anegdotama i šalama, Filip će seriju pamtiti po kolegama s kojima je ostvario sjajnu suradnju, po novim kolegama koje je upoznao na setu i sjajnoj atmosferi.

"Svakodnevno su se događale neke zanimljive situacije, ali da imam jednu - nemam. Pamtit ću je po Siniši Ružiću, s kojim sam proveo puno vremena, po Nadiji Cvitanović, koju sam upoznao na ovom projektu i s kojom sam lijepo surađivao, po Nini. Pamtit ću je po svim suradnicima. Fora, šala i zafrkancija bilo je cijelo vrijeme i previše. Cijelo vrijeme smo kratili vrijeme time i zabavljali se. Sad da se baš jedne anegdote posebno mogu sjetiti, zapravo ne, ali svaki dan je ovdje bio lijep", otkrio je.

Nakon uloge u seriji Filip se odlučio posvetiti onoj najvažnijoj u životu – ulozi oca, kojoj, kako je i sam priznao, u posljednje vrijeme nije posvetio dovoljno vremena, ne onoliko koliko bi želio i trebao.

"Plan za budućnost mi je malo uzeti glavnu ulogu tate doma jer imam malu bebu doma s kojom nisam baš proveo dovoljno vremena u posljednje vrijeme, imam jednog tinejdžera s kojim imam posla. Mislim da ću se sad malo tome posvetiti. Imam i svoje predstave u kazalištu, paralelno sa serijom napravio sam dvije predstave s glavnom ulogom u Kazalištu Komedija, tako da imam što glumiti. Malo ću se i odmorit i rekuperati, što bi se reklo, pa onda najesen vidjeti što ću dalje. Uglavnom, posvetit ću se kući i godišnjem odmoru", zaključio je Filip.

Iako je posljednja scena već snimljena, ne propustite omiljenu seriju "Na granici" pratiti sve do 10. lipnja, kada će gledatelji imati priliku pogledati finale prve sezone, a novi nastavci u program Nove TV vraćaju se već ove jeseni!