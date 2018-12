Criminal Breakerz svojim su nastupom oduševili u polufinalu Supertalenta.

Dio Criminal Breakerza čine dva plesača, Srđan i Ajdin, koje su svoje plesačko umijeće pokazali u showu Supertalent. Još u audicijskoj emisiji oduševili su žiri koji ih je nagradio prolaskom u polufinale. Iako se dečki nisu uspjeli plasirati u finale, pred njima kao i iza njih su mnoga plesna natjecanja na kojima nižu uspjeh za uspjehom.

"Imamo puno osvojenih medalja, najviše državnih. Bili smo i tu u Zagrebu na Europskom prvenstvu gdje sam ja bio prvi, a Srđan drugi u svojoj kategoriji", otkrio nam je Ajdin.

Breakdance je oduvijek popularan, a djevojke su oduvijek padale na taj stil plesa.

"Padaju one na break, ali sve manje ljudi se time bavi i odustaje od breaka. Kada sam počeo trenirati Srđana, bilo je tu desetak djece, sada je ostao on sam. Svi bi htjeli sve odmah naučiti. Ali on je išao polako i uspio je", objasnio je Ajdin.

"Treniram već neke dvije i pol godine. Nakon treninga nisam nikad umoran, osjećam se razgibano nakon treninga", objasnio nam je Srđan ali ipak dodaje kako je potrebno uložiti i puno truda.

"Dosta je ozbiljan i teško ga je raditi", priznao je.

Plesne vratolomije koje ovaj simpatični dvojac možda izgleda lako za izvesti na pozornici, ali to baš i nije tako. Ozlijede su česte, ponekad i kobne nažalost.

"Imao sam sreće i nisam se teže ozlijedio, ali dosta ljudi je odustalo zbog lomova. Pazim dok treniram. Ima težih ozlijeda, pa i tužnih priča poput one u kojoj je moj prijatelj slomio kralježnicu prilikom izvođenja salta i kasnije preminuo jer se nije mogao nositi s time. Bilo je i lomova zglobova, iskakanja koljena, svašta nešto", izjavio nam je Ajdin.

No njega i plesačkog kolegu Srđana to ne obeshrabruje i ne gube volje da se bave onime što vole. Dapače, potiču i ostale da se bave njima najdražom vrstom plesa. Srđan priznaje i kako u školi često zabavlja svoje prijatelje.

"Često se to dešava. Zabavljam ih nekim lakšim potezima koji izgledaju ekstremno. Često ponavljaju za mnom pa ih ja nagovaram da se upišu na tečaj i ponekad uspijem", priznao je ovaj mladi talentirani plesač.

